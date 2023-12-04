В Городке у маршрутчика забрали микроавтобус 2 4.12.2023, 17:51

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В чем причина?

Милиция, ГАИ и транспортная инспекция изъяли микроавтобус у жителя Городка (Витебская область). Он нелегально возил людей в Витебск и обратно, пишет газета «Віцьбічы».

«Очередной «серый водитель» незаконно курсировал по маршруту «Витебск-Городок». 51-летний мужчина на своем легковом автомобиле регулярно отправлялся в рейсы, во время которых брал с пассажиров плату за проезд», — пишет издание.

Разрешения для такой деятельности у мужчины не было.

Автомобиль изъят. В отношении водителя начат административный процесс по факту незаконной предпринимательской деятельности.

Нелегальными перевозчиками продолжают заниматься милиционеры подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, ГАИ и транспортная инспекция.

Напомним, Транспортная инспекция Минтранса провела сотни контрольных закупок с начала года. В результате из-за нарушений было изъято более 100 микроавтобусов.

Серьезные проверки в сфере автоперевозок в Беларуси начались после ДТП под Смолевичами, произошедшего 20 февраля этого года. Тогда маршрутка столкнулась с МАЗом, погибли 13 человек. С апреля Транспортная инспекция стала активнее изымать транспорт.

Сейчас готовится к принятию проект указа об автомобильных перевозках пассажиров, который может здорово изменить рынок такси и маршруток в Беларуси. Очередную версию проекта указа об автомобильных перевозках пассажиров Минтранс выносил на общественное обсуждение в июне 2023 года.

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