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СБУ уничтожила склад боеприпасов и технику россиян

  • 4.12.2023, 17:57
  • 1,490
СБУ уничтожила склад боеприпасов и технику россиян

Успешную операцию провели на Сватовском направлении.

Силы обороны Украины уничтожили склад боеприпасов и технику россиян в Сватовском районе Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Отмечается, что сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях получили разведданные о размещении склада боеприпасов и бронетехники агрессора на линии боевого соприкосновения в Сватовском районе.

- В результате двух ночных боевых вылетов БПЛА цели успешно поражены, - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть удачное попадание по технике россиян.

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