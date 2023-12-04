СБУ уничтожила склад боеприпасов и технику россиян
- 4.12.2023, 17:57
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Успешную операцию провели на Сватовском направлении.
Силы обороны Украины уничтожили склад боеприпасов и технику россиян в Сватовском районе Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
Отмечается, что сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях получили разведданные о размещении склада боеприпасов и бронетехники агрессора на линии боевого соприкосновения в Сватовском районе.
- В результате двух ночных боевых вылетов БПЛА цели успешно поражены, - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть удачное попадание по технике россиян.