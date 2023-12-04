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На неделе белорусов ждет до -17°С

  • 4.12.2023, 18:06
  • 1,834
На неделе белорусов ждет до -17°С

Подробный прогноз погоды.

5 декабря погодные условия в Беларуси будет определять холодная влажная воздушная масса, ночью скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, днем местами по стране пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами слабый туман.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..-11°С, по югу Беларуси воздух будет охлаждаться до -15°С, максимальная днем -1..-6°С. Атмосферное давление будет расти, пишет pogoda.by.

6 декабря сохранится влияние влажных неустойчивых воздушных масс. Облачно с прояснениями. Местами по стране ожидается небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах страны слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..-12°С, при прояснениях до -15°С, днем максимальная температура воздуха составит от 0°С по юго-западу до -9°С по северо-востоку страны.

7 декабря территория страны будет находиться на периферии обширного холодного антициклона с центром над северо-востоком Европейской территории России. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по западу страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром в западных районах страны ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -7..-14°С, при прояснениях -15..-17°С, по западу страны она составит -3..-6°С; днем максимальная температура будет от -2°С по юго-западу до -10°С по северо-востоку Беларуси.

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