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«Я не шла с целью ругаться, а хотела просто поменять товар»

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  • 4.12.2023, 18:23
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«Я не шла с целью ругаться, а хотела просто поменять товар»

Жительница Вилейки купила в магазине овсянку с «сюрпризом».

Жительница Вилейки Светлана 30 ноября купила в супермаркете «Евроопт» овсяные хлопья. Однако внутри картонной коробки горожанку ждал неприятный сюрприз — живая гусеница, пишет (Kraj.by ).

— Я постоянно покупаю одни и те же крупы в этом магазине, — рассказала Светлана. — Когда беру крупы, то всегда пересыпаю в стеклянные банки. В очередной раз пересыпала и увидела в коробке паутинку и гусеницу. Она была там одна.

По словам вилейчанки, увиденной живности она не удивилась, но было неприятно.

— Те крупы, что продаются в пакетах, я осматриваю прямо в магазине. Поскольку знаю, что порой там может быть пищевая моль. А тут не было видно — овсяные хлопья упакованы в картонную коробку, — пояснила девушка.

Вилейчанка не растерялась и решила вернуть некачественный продукт в супермаркет. Овсяные хлопья она высыпала в пакет, гусеницу посадила в банку в качестве доказательства. Со всем этим Светлана отправилась на следующий день в магазин. Она подошла к кассиру на кассах самообслуживания. Девушка объяснила ситуацию и показала некачественный товар. Вопрос решился быстро и без лишней волокиты.

— Я просто знаю, что имею право поменять товар на другой. Чек у меня был, но его даже не спросили. Подошла девушка, принесла новую кашу. Передо мной извинились. Сотрудники супермаркета предлагали возврат денег, но я сказала, мне нужна просто каша. Я не шла с целью ругаться, а хотела просто поменять товар. Так как я сама понимаю, что не они виноваты: сроки на каше соответствуют правилам.

На горячей линии сети «Евроопт» корреспонденту портала пояснили, что в случае, если покупатель приобрел некачественный товар, он действительно имеет право его вернуть, обратившись непосредственно в торговый объект. При этом, отметила специалист горячей линии, потребителю даже не обязательно иметь при себе чек. Достаточно принести в супермаркет товар. В магазине сделают возврат, проверив по камерам видеонаблюдения. Покупателю предложат вернуть денежные средства или обменяют товар на новый.

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