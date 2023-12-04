Россияне строят госпиталь в Крыму из-за больших потерь на войне 1 4.12.2023, 18:37

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Однако, вряд ли это решит проблему оккупантов.

Украинские защитники ежедневно ликвидируют около 1 тысячи окупантов. По словам военных экспертов, количество раненых в ходе боевых действий, как правило, в 2-3 раза превышает число погибших. Из-за огромных потерь в личном составе оккупанты вынуждены строить новые госпитали, в том числе такой сооружают во временно оккупированном Севастополе.

Как пишет obozrevatel.com, об этом сообщил Центр национального сопротивления. По данным издания, сдать в эксплуатацию помещение оккупанты планируют до следующей весны.

Госпиталь, который строят захватчик для своих «трехсотых», должен вмещать 150 человек. Однако, вряд ли это количество «койкомест» решит проблему врага, ведь его потери значительно больше.

Учитывая это, можно предположить, что оккупанты и дальше будут использовать гражданскую инфраструктуру, то есть использовать существующие медицинские учреждения, ограничивая право местных жителей на получение медицинской помощи.

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