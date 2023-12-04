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Непалец был студентом вуза в РФ, но решил воевать против Украины

  • 4.12.2023, 18:56
  • 1,646
Непалец был студентом вуза в РФ, но решил воевать против Украины

Что было дальше.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в понедельник, 4 декабря, на своем Telegram-канале выложил  видео с пленным непальцем, который рассказал, как он пошел воевать против Украины.

 Иностранец рассказал, что он учился в российском вузе, но его хотели выдворить из России. Поэтому он искал возможность остаться. Вместе с тем ему предложили пойти в армию и пообещали платить 195 000 рублей в месяц. Непалец попал в 70-й полк российской армии.

 Украинский военкор заявил, что, по его мнению, эта история - «ложь либо полуправда».

 «Он не говорит по-русски. Поэтому мы его оттитровали. Он плохо говорит по-английски. Поэтому вряд ли он мог поступить в (вуз, - ред.), даже российский. Продажа студенческих виз через университеты является коррупционной составляющей канала нелегальной миграции на постсоветском пространстве. То есть, он, вероятно, просто обычный нелегал», - предполагает журналист.

 Иностранец заявил, что в российской армии более 5000 одних только непальцев, отметил Цаплиенко и добавил, что «Россия нашла еще один источник для пополнения своей армии рабов».

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