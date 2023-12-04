Белорусский фермер вырастил плод, который используется как мочалка 4.12.2023, 22:41

Фотофакт.

Фермер Виктор Артемьев рассказал телеканалу СТВ, что вырастил экзотическую люффу.

- У меня выросла люффа — это родственник огурца, кабачка. Плод, который используется как мочалка, - сказал фермер.

Люффа — растение тропическое, но и в наших краях растет с южной стороны. Она любит жару и влагу. Дикие виды люффы растут на юге Центральной Азии, северо-востоке Австралии и юге Океании. Окультуренные формы лианы массово выращивают в Египте, Корее, Китае, Парагвае, Гватемале и Колумбии.

Внутри плодов люфы формируется «скелет» из жестких волокон. У зрелых плодов концы обрезают, высыпают из них семена, а плод опускают на 15 минут в кипяток. Дают ему остыть, снимают кожуру, а внутреннюю сетку тщательно промывают горячей водой и просушивают. Все, мочалка готова! С одного растения можно получить 7-12 мочалок.

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