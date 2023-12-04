Умеров встретился со Столтенбергом 4.12.2023, 22:54

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Министр обороны Украины заявил о «неотвратимости» членства страны в НАТО.

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и выразил уверенность в будущем вступлении Украины в Альянс. Они также обсудили потребности украинских войск в зимний период, сообщают пресс-службы НАТО и Минобороны Украины.

Как отметили в пресс-службе Альянса, Столтенберг отметил непреклонную поддержку Украины, обсуждались последние события на поле боя и неотложные военные нужды Сил обороны.

«Учитывая, что зима, как ожидается, усложнит боевые действия, Столтенберг подчеркнул, что члены Альянса привержены усилению политической и практической поддержки Украины, когда она защищается от вторжения России», – сказано в сообщении.

Генсек заверил, что НАТО будет оказывать долгосрочную поддержку Украине, чтобы сделать Силы обороны полностью оперативно совместимыми с НАТО и еще больше приблизить их к Североатлантическому союзу.

Они также обсудили путь Украины к членству в НАТО и воплощаемые для этого реформы. Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО, когда все члены Альянса согласятся и когда будут выполнены условия.

Как отметили в Минобороны, Умеров заявил, что «членство Украины в НАТО неотвратимо».

«Свой курс наша страна избрала уже давно. Работаем над практическими шагами приближения нашей страны к членству в Альянсе», – подчеркнул министр.

Также обсуждалась подготовка к Вашингтонскому саммиту НАТО в июле 2024 года.

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