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Под Слонимом погибла женщина: она шла на работу и провалилась в колодец

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  • 4.12.2023, 23:02
  • 2,470
Под Слонимом погибла женщина: она шла на работу и провалилась в колодец

Несчастный случай произошел 4 декабря в деревне Павлово.

В Слонимском районе 51-летняя женщина утонула в колодце, в который упала по дороге на работу, сообщила телерадиокомпания «Гродно».

Несчастный случай произошел 4 декабря в деревне Павлово. Недоброе заподозрила дочь, когда мать перестала выходить на связь. Она сообщила об этом отцу, и тот отправился на поиски женщины.

Супруг нашел тело жены на территории местной бани. Он сам достал его из технического колодца глубиной три метра.

Сейчас следователи проводят проверку.

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