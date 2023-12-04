Под Слонимом погибла женщина: она шла на работу и провалилась в колодец

Под Слонимом погибла женщина: она шла на работу и провалилась в колодец5
- 4.12.2023, 23:02
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Несчастный случай произошел 4 декабря в деревне Павлово.
В Слонимском районе 51-летняя женщина утонула в колодце, в который упала по дороге на работу, сообщила телерадиокомпания «Гродно».
Несчастный случай произошел 4 декабря в деревне Павлово. Недоброе заподозрила дочь, когда мать перестала выходить на связь. Она сообщила об этом отцу, и тот отправился на поиски женщины.
Супруг нашел тело жены на территории местной бани. Он сам достал его из технического колодца глубиной три метра.
Сейчас следователи проводят проверку.