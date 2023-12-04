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Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте

  • 4.12.2023, 23:07
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Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте

За сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение.

За сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение. Силы обороны Украины сдерживают врага на Марьинском направлении, но оперативная обстановка на востоке и юге остается сложной.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в понедельник, 4 декабря.

Согласно данным, российские войска нанесли пять ракетных и 44 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов из РСЗО, атаковали Украину ракетой Х-59 и 10 БпЛА типа Shahed-136/131.

Ситуация на основных направлениях следующая:

на Купянском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области;

на Лиманском направлении Силы обороны отбили восемь атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области;

на Бахмутском направлении вражеские войска атаковали в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, Силы обороны отбили девять атак;

на Авдеевском направлении украинские воины отбили 15 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области;

на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, который в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области совершил 14 безуспешных атак;

на Запорожском — ВСУ отбили две атаки в районе Работино Запорожской области.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. За сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два по ЗРК войск страны-агрессора. Ракетные войска поразили три района сосредоточения личного состава, нанесли два удара по ЗРК и семь — по артиллерийским средствам оккупантов.

3 декабря спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун опроверг заявления российских пропагандистов о якобы полном захвате оккупантами Марьинки, что в Донецкой области. В городе, по его словам, продолжаются бои.

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