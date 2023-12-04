Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте
- 4.12.2023, 23:07
- 1,056
За сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение.
За сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение. Силы обороны Украины сдерживают врага на Марьинском направлении, но оперативная обстановка на востоке и юге остается сложной.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в понедельник, 4 декабря.
Согласно данным, российские войска нанесли пять ракетных и 44 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов из РСЗО, атаковали Украину ракетой Х-59 и 10 БпЛА типа Shahed-136/131.
Ситуация на основных направлениях следующая:
на Купянском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области;
на Лиманском направлении Силы обороны отбили восемь атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области;
на Бахмутском направлении вражеские войска атаковали в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, Силы обороны отбили девять атак;
на Авдеевском направлении украинские воины отбили 15 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области;
на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, который в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области совершил 14 безуспешных атак;
на Запорожском — ВСУ отбили две атаки в районе Работино Запорожской области.
В Генштабе отмечают, что Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. За сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два по ЗРК войск страны-агрессора. Ракетные войска поразили три района сосредоточения личного состава, нанесли два удара по ЗРК и семь — по артиллерийским средствам оккупантов.
3 декабря спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун опроверг заявления российских пропагандистов о якобы полном захвате оккупантами Марьинки, что в Донецкой области. В городе, по его словам, продолжаются бои.