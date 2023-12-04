Оксфордский словарь назвал слово года 4.12.2023, 23:39

Им стало разговорное существительное, которое означает «стиль, обаяние или привлекательность».

Лингвистические эксперты Оксфордского словаря назвали rizz словом года. Термин образовался при сокращении слова «харизма» (charisma), это необычный словообразовательный способ, отмечают на сайте Oxford University Press.

Rizz также можно использовать как глагол, например, в словосочетаниях «to rizz up», что означает «привлекать, соблазнять или разговаривать (с человеком)». По словам языковых экспертов, распространение слова в других частях языка может свидетельствовать про то, что слово становится все более популярным.

Каким образом выбрали слово года

С помощью более 30 тысяч пользователей со всего мира Оксфордский словарь создал список из восьми слов, отражающих настроения, идеалы и беспокойство общества в течение 2023 года. Далее33 было запущено четырехдневное голосование, в результате которого больше всего голосов набрали четыре слова: rizz, Swiftie, prompt и situationship.

Rizz – стиль, обаяние или привлекательность; способность привлекать романтического или сексуального напарника.

Swiftie – фанат, поклонник певицы Тейлор Свифт.

Prompt – инструкция, предоставляемая программе искусственного интеллекта. Она определяет или влияет на контент, который ИИ генерирует.

Situationship — романтические или сексуальные отношения, неофициальные или без обязательств.

Слова-финалисты передали лингвистическим экспертам, которые на основе базы данных, подсчета голосов и комментариев общественности выбрали словом 2023 rizz. По мнению языковедов, rizz — интересный пример того, как язык может формироваться, изменяться и распространяться внутри сообщества, прежде чем оно глобально распространится в обществе. Молодое поколение теперь имеет онлайн (или другое) пространство, где они могут иметь и самостоятельно определять собственный язык. Поколение Z оказывает значительное влияние на общество. Различия во взглядах и образе жизни молодежи проявляются в их языке.

«Было невероятно видеть, как общественность снова наслаждается участием в выборе слова года. То, что тысячи людей спорят и обсуждают язык, подчеркивает его силу, которая помогает нам понять, кто мы, и осмыслить то, что происходит с окружающим миром. Интересно видеть, что такое контрастное слово, как rizz, выходит на первый план. Возможно, это говорит о преобладающем настроении 2023 года, когда все больше из нас открываются после нескольких сложных лет и обретают уверенность в том, кем мы являемся», — прокомментировала президент Oxford Languages Каспер Гратвол.

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