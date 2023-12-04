Brent опустилась ниже $80 4.12.2023, 23:54

Рынок не верит в ОПЕК+.

Февральский фьючерс на нефть эталонной марки Brent на бирже ICE с 29 ноября подешевел более чем на 5%, или на $4,5 за баррель. 4 декабря он торговался по $78,4/барр., следует из данных биржи. Днем в течение торговой сессии цена Brent приближалась к $78 – минимальному показателю с середины ноября.

Снижение нефтяных котировок последовало за решениями, принятыми на заседании стран – участниц сделки ОПЕК+ 30 ноября. Государства согласились добровольно сократить добычу и экспорт нефти и нефтепродуктов, а также об изменении квот трех стран. Так, квота на добычу нефти для Анголы на 2024 г. сократилась на 170 000 барр./сутки до 1,1 млн барр./сутки, а для Конго и Нигерии показатель был увеличен – на 1000 барр./сутки до 277 000 барр./сутки и на 120 000 барр./сутки до 1,5 млн барр./сутки соответственно.

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