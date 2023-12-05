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Солодуха берет за исполнение 2-3 песен от $500

  • 5.12.2023, 1:11
Солодуха берет за исполнение 2-3 песен от $500
Александр Солодуха

Певец ставит условие предоплаты на 100%.

Белорусский певец Александр Солодуха сказал sb.by, что получает за новогодний корпоратив от 500 долларов до 10 тысяч. Само собой, речь о рублевом эквиваленте.

Эта сумма, как пишет издание, за выступление с 2-3 песнями. Но гонорар может доходить и до 10 тысяч. Также Солодуха признался, что ставит условие предоплаты на 100%.

Кстати, артист рассказал, что уже четвертый год будет отмечать главный зимний праздник на работе.

- Даю сольник в санатории, - признался Солодуха.

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