Солодуха берет за исполнение 2-3 песен от $500
- 5.12.2023, 1:11
Певец ставит условие предоплаты на 100%.
Белорусский певец Александр Солодуха сказал sb.by, что получает за новогодний корпоратив от 500 долларов до 10 тысяч. Само собой, речь о рублевом эквиваленте.
Эта сумма, как пишет издание, за выступление с 2-3 песнями. Но гонорар может доходить и до 10 тысяч. Также Солодуха признался, что ставит условие предоплаты на 100%.
Кстати, артист рассказал, что уже четвертый год будет отмечать главный зимний праздник на работе.
- Даю сольник в санатории, - признался Солодуха.