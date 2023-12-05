Умер автор песен «Чунга-Чанга» и «Наша служба и опасна, и трудна» 5.12.2023, 8:41

Анатолий Горохов

Известный советский артист ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Советский певец, актер, поэт-песенник Анатолий Горохов, автор слов песен «Наша служба и опасна, и трудна» и «Королева красоты», ушел из жизни в возрасте 85 лет, сообщила РИА «Новости» его супруга, актриса Ада Шереметьева.

Анатолий Горохов родился 7 апреля 1938 года в Калинине (Тверь). Он окончил Московскую консерваторию по классу вокала. Горохов написал слова известной песни «Наша служба и опасна, и трудна», которая звучала в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи».

Горохов исполнил десятки песен, в том числе в советских кинокартинах и мультфильмах, например «Чунга-Чанга» («Катерок»), «Ветер перемен» («Мэри Поппинс, до свиданья»), песни из мультфильма «Бременские музыканты» и другие.

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