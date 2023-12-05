Эксперт: Лукашенко виновато «вылизывал» Си Цзиньпина с ног до головы 5.12.2023, 8:46

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Политолог обратил внимание на очень странный момент во время визита диктатора в Китай.

В Китае 4 декабря состоялась встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Поездка правителя Беларуси была довольно странной – визит не анонсировали даже белорусские пропагандистские каналы.

«Лукашенко буквально сорвался и улетел в Китай, поскольку до этого находился на климатическом саммите ООН», — заявил «24 каналу» политтехнолог Борис Тизенгаузен, добавив, что правитель Беларуси напросился встретиться с китайским лидером ради одной важной цели.

«Лукашенко ведет себя на этой встрече, будто ему разрешили посидеть на стульчике. Так виновато «вылизывал» Си Цзиньпина с ног до головы: «Вы такой великий правитель. У вас 1,5 миллиарда человек, все они так хорошо живут». Узнай сначала, как они живут, а потом говори. Однако не в этом дело», – сказал политтехнолог.

Следует обратить внимание на несколько протокольных моментов во время встречи:

меню белорусскому диктатору подали на китайском языке и русском;

в то же время документы – на китайском языке и английском.

Очевидно, Александр Лукашенко самостоятельно пренебрег белорусским языком, поэтому и принимающая сторона решила не возиться.

Какова реальная цель визита Лукашенко

В сентябре 2023 года белорусские мигранты организованно атаковали границы с Польшей и странами Балтии. Впоследствии государства приняли решение о полном закрытии границ, если Лукашенко будет повторно угрожать вагнеровцами или наплывом мигрантов. Как результат – китайский транзит сразу оказывается под угрозой.

После этого Си Цзиньпин даже не пригласил президента Беларуси на саммит «Один пояс – один путь». Лукашенко сильно испугался, что испортит отношения с Китаем, потому мигрантов направили на границу с Финляндией.

После этого Финляндия закрыла всю сухопутную границу с Россией ради национальной безопасности с 30 ноября. Причина – массовый поток мигрантов со стороны России, что угрожает дестабилизации политической ситуации в странах НАТО.

«Мигранты, опрашиваемые финнами, говорят, что они были в Беларуси. Их из Марокко, Сомали и Сирии организованно привозили в Россию, затем в Беларусь, где белорусские КГБ и милиция сопровождали на границе», – подчеркнул Тизенгаузен.

Во время интервью с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой высказывания Лукашенко строились исключительно на ядерных угрозах. Впоследствии риторика Лукашенко резко изменилась.

«Путин давит на него, заставляя ужасать мигрантами. Поэтому Лукашенко нужен покровитель, который его защитит и гораздо сильнее Путина», – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

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