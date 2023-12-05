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Кремль в истерике

  • Андрей Окунь
  • 5.12.2023, 8:51
  • 3,484
Кремль в истерике

Все идет «по плану».

Я же говорил, что российская власть разучилась управлять обществом цивилизованными способами. Только запугивание, только постоянное нагнетание беспокойства — на нечто бóльшее не хватает ни политической воли, ни организационных возможностей.

Ночью с воскресенья на понедельник федеральные СМИ затрубили, что Минобороны хочет снизить требования по здоровью для зачисления на военную службу. То есть дорога в российскую армию, вероятно, откроется для астматиков, плоскостопов и сердечников — короче всех, кого наши вояки считают вполне годными для сидения в окопах под Авдеевкой.

Не остались в стороне и депутаты Госдумы, расчехлившие как по команде свои полезные для россиян предложения. Народные избранники предложили увеличить срок службы в армии до двух лет.

Одним словом, «спецоперация» идет по плану, и все поставленные задачи будут выполнены. А если смотреть шире, то все происходящее сегодня вписывается в схему, которую я вам описал ранее. Неделя угроз, истерик и запретов, потом несколько дней перерыва, и вновь неделя угроз, истерик и запретов.

Россиянам дали отдохнуть на выходных, но не успел начаться понедельник, как власть уже спешит вновь запугивать своих граждан. После запрета абортов пришла армия. Интересно, что в сценарии запланировано следующим.

Андрей Окунь, t.me

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