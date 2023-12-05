Кремль в истерике Андрей Окунь

5.12.2023, 8:51

3,484

Все идет «по плану».

Я же говорил, что российская власть разучилась управлять обществом цивилизованными способами. Только запугивание, только постоянное нагнетание беспокойства — на нечто бóльшее не хватает ни политической воли, ни организационных возможностей.

Ночью с воскресенья на понедельник федеральные СМИ затрубили, что Минобороны хочет снизить требования по здоровью для зачисления на военную службу. То есть дорога в российскую армию, вероятно, откроется для астматиков, плоскостопов и сердечников — короче всех, кого наши вояки считают вполне годными для сидения в окопах под Авдеевкой.

Не остались в стороне и депутаты Госдумы, расчехлившие как по команде свои полезные для россиян предложения. Народные избранники предложили увеличить срок службы в армии до двух лет.

Одним словом, «спецоперация» идет по плану, и все поставленные задачи будут выполнены. А если смотреть шире, то все происходящее сегодня вписывается в схему, которую я вам описал ранее. Неделя угроз, истерик и запретов, потом несколько дней перерыва, и вновь неделя угроз, истерик и запретов.

Россиянам дали отдохнуть на выходных, но не успел начаться понедельник, как власть уже спешит вновь запугивать своих граждан. После запрета абортов пришла армия. Интересно, что в сценарии запланировано следующим.

Андрей Окунь, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу