Кремль в истерике
- Андрей Окунь
- 5.12.2023, 8:51
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Все идет «по плану».
Я же говорил, что российская власть разучилась управлять обществом цивилизованными способами. Только запугивание, только постоянное нагнетание беспокойства — на нечто бóльшее не хватает ни политической воли, ни организационных возможностей.
Ночью с воскресенья на понедельник федеральные СМИ затрубили, что Минобороны хочет снизить требования по здоровью для зачисления на военную службу. То есть дорога в российскую армию, вероятно, откроется для астматиков, плоскостопов и сердечников — короче всех, кого наши вояки считают вполне годными для сидения в окопах под Авдеевкой.
Не остались в стороне и депутаты Госдумы, расчехлившие как по команде свои полезные для россиян предложения. Народные избранники предложили увеличить срок службы в армии до двух лет.
Одним словом, «спецоперация» идет по плану, и все поставленные задачи будут выполнены. А если смотреть шире, то все происходящее сегодня вписывается в схему, которую я вам описал ранее. Неделя угроз, истерик и запретов, потом несколько дней перерыва, и вновь неделя угроз, истерик и запретов.
Россиянам дали отдохнуть на выходных, но не успел начаться понедельник, как власть уже спешит вновь запугивать своих граждан. После запрета абортов пришла армия. Интересно, что в сценарии запланировано следующим.
Андрей Окунь, t.me