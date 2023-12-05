В Беларуси увольняют с работы энергичного директора Ветковского музея 5.12.2023, 9:05

Петром Цалко

В чем причина?

Стало известно, что не продолжают контракт с Петром Цалко, директором Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Г. Шклярова. Об этом сообщили в соцсетях, передает nashaniva.com.

Ветковский музей в том числе благодаря Петру Цалко был одним из наиболее ярких и активных региональных музейных учреждений.

«Огромное количество видеолекций, экскурсий, мастер-классов, видео-бесед — тот кейс, которым не могут похвастаться знаменитые столичные музеи, а Ветковский может», — с грустью отмечают в соцсетях:

— Именно в Гомельском филиале Ветковского музея, когда его заведующим был Петр, появилась «Школа бытового танца». Все прекрасно помнят «Гуканне вясны», «Ночь музеев», «Летнікі па ткацтве» и огромное количество мероприятий, которые проходят в музее».

Кроме того, в Ветковском музее заботились о пополнении фондов уникальными экспонатами. Среди прочего музей объявлял сборы на приобретение интересных предметов, и добивался в этом успеха. Так, в прошлом году удалось таким образом приобрести икону с изображением Божьей Матери, которая являлась частью Царских врат XIX века, а точнее створкой из наверших врат.

А в этом году нашлось и более раннее и полное навершие с Царских врат. Две створки ворот — две иконы с изображениями Божьей Матери и Архангела Гавриила. И на это также был объявлен сбор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».