Самоубийство Путина 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

5.12.2023, 9:24

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Вот она – верность «традициям предков».

Поведение властей в истории с женщинами, которые добиваются возвращения близких, взятых Путиным для ведения боевых действий, можно сказать, самоубийственно для самих властей.

Казалось бы, лояльные люди, не требующие отставки Путина, суда над ним, Лавровым и Шойгу, завершения спецоперации. Хотевшие лишь одного – ротации.

Но их стали давить. Они теперь и «навальнисты», и ничего-то им нельзя проводить на улицах, «предупреждают» их за наклейки, атакуют ботами чаты. То есть наглядно показывают этим изначально лояльным людям свой арсенал шельмования. Какая мысль приходит в голову? Если нас так шельмуют за справедливые требования, то, видно, «иноагенты» и прочие, могут быть совсем не такими, как их представляют власти. Может, они дело говорят? Послушать их стоит?

То есть власти, начав свою провальную «спецоперацию», увязнув в ней, совершенно запутались в обмане. Путин и Медведев уверяют, что от добровольцев разве что отбоя нет, набраны сотни тысяч. Рептильные медиа сообщают о невероятной консолидации вокруг Путина и его решения о спецоперации (правда, в мятежные пригожинские дни за Путина на улицы никто не вышел). А здесь, оказывается, ротацию не могут обеспечить хотя бы «точечно» и втихую - для тех, кто требует.

В общем, «все идет по плану». Туда же, куда две предыдущие версии нынешней России в прошлом веке. Вот она – верность традициям предков.

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