Белорус выиграл iPhone за 2 рубля, но все равно расстроился 8 5.12.2023, 9:31

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Необычная история с призом из игрового автомата.

В автоматах с интригующим «толкателем» и разнообразными «призами» теперь есть электронные гаджеты, часы и даже скрученные купюры. Перед каждым «призом», скрытым за защитным экраном, расположено отверстие. С помощью манипулятора игрок должен попасть «толкателем» так, чтобы заветная коробочка заскочила в отверстие. Успешными в этом мастерстве становятся единицы, а подавляющее большинство оказывается в проигрыше. У Александра было всего две попытки. Он нацелился на самое дорогое — iPhone, и ему повезло. Радовался парень ровно до момента вскрытия коробки, а затем и вовсе оказался в милиции, пишет Onliner.

Два рубля, ловкие руки — и iPhone в кармане. Хотя погодите-ка…

Вечером воскресенья гомельчанину Александру вдруг понадобился пергамент для пиццы — за ним парень отправился в ближайший ТЦ. После успешной покупки в поле его зрения попал вендинговый аппарат Bulldozer.

— Я шел мимо, дай, думаю, поиграю. Оплатил картой сразу две попытки, 2 рубля. Первая — мимо, вторая — iPhone. Прикольно! Взял в руки — по весу что-то не то. Оказалось, коробка пустая, только с бумажками — какие-то инструкции. Мне кажется, что это муляж, потому что на самой коробке нет надписей. Нарисован iPhone 13 Pro, если не ошибаюсь.

Представьте восторг мужчины, когда он распаковал свой свежий iPhone без «яблочка». Однако новизна касалась только коробки, внутри же — пустота. Номер технической поддержки, указанный на автомате, оказался недоступен.

— Написал в Telegram, вижу, что сообщение прочитано, но ответа все равно нет. Я решил: раз такое дело, надо все фиксировать на месте, а то потом ничего не докажу. Вызвал милицию и написал заявление. Коробка осталась у меня.

Onliner удалось дозвониться до предпринимателя. Он рассказал, почему коробка была пустой.

— Да, там просто коробка, потому что iPhone — вещь дорогая. Дети часто трясут аппараты, и они падают, ломаются. Нам звонят победители, и тогда мы предоставляем им их приз.

— Ему будет передан iPhone, его реплика или другой телефон?

— Я с ним созвонюсь и решу этот вопрос: будет телефон, iPhone…

«Зачем тогда вообще ставить iPhone? Поставьте другой приз»

На связь с Александром таки вышли, но ни про какой телефон речи уже не шло. Предложили денежную компенсацию — 70 рублей, спустя пару дней — 100.

— В данном случае получается, что он должен подарить именно iPhone. Мне больше интересно с точки зрения справедливости, чтобы предприниматель выполнил свои обязательства. Потому что люди ожидают одного, а получают пустую коробку, и это, как по мне, не совсем честно.

Когда мне предложили 70 рублей, я отказался. Сказали, что дарить iPhone нерентабельно. Я спросил, зачем тогда вообще ставить iPhone, пускай поставят другой приз. Общались вежливо, я объяснил, что это введение в заблуждение. Дальше вопрос будет решаться с собственником.

Вячеслав, владелец Bulldozer, рассказал, что в коробках всегда находится реплика — это можно понять по отсутствию яблока и полупрозрачной надписи на самом автомате. Однако вот именно сейчас этой модели нет в наличии: выигрывают ее не так часто, не заказали.

— А коробка у вас откуда? Ее что, отдельно заказывают?

— Я даже не могу сказать, они есть просто, и все. Наверное, отдельно закупались. Эти реплики недорогие — около 100 рублей, поэтому, может, кому-то она и не нужна, и мы предлагаем клиенту деньги. В основном люди соглашаются.

— В интернете можно найти реплику за 600 рублей.

— Это у нас в Беларуси. Если заказывать в Китае, 100 рублей и выйдет. Плюс плата за пересылку. Это не игрушка — вполне рабочий телефон, но худшего качества. Если у человека уже есть телефон, зачем ему еще реплика? Люди соглашаются на деньги. В случае с Александром мы уже заказали реплику и, как только ее получим, передадим победителю.

«Все же понимают, что iPhone за рубль никто выиграть не даст. Хотя, может, и не все»

Пока Александр радуется только коробке. В то же время Onliner удалось поговорить с предпринимателем из этой сферы, который рассказал, часто ли в таких аппаратах находятся стоящие призы, реально ли «подкрутить толкалку» и какова вероятность получить настоящий iPhone.

На самом деле в такой автомат либо кладут дешевые призы, либо программируют его так, что выигрышной станет одна из многих десятков, а иногда и сотен попыток. Бывает, что вместо настоящих денег кладут билеты из банка приколов, дешевые наушники, флешки на несколько гигабайт и прочую мелочовку, которую быстрее и проще купить, чем до победного кормить автомат деньгами. Поставщики у каждого свои. Что-то закупают на месте, в Китае или России — зависит от вложений бизнесмена.

— Что касается денег, тут по-разному: белорусские рубли — настоящие, доллары — из банка приколов. Обычно в аппарат их кладут вперемешку, — рассказывает собеседник.

В каждом аппарате есть свой мегаприз, который имеет реальную стоимость.

— Потолок определяет предприниматель. Если есть дорогой приз, чтобы его выиграть, надо долго играть. Людям такие выигрыши неинтересны, чаще всего они охотятся за мелкими призами в пределах рубля-двух. У меня потолок — 50 долларов, у других может быть и выше. Основные траты тут именно на мелочовку и дешевые призы, которые выигрывают чаще всего, — продолжает предприниматель.

Настройки автоматов не всегда одинаковы. Каждый владелец устанавливает частоту выигрышей по своему усмотрению. Если призы кажутся очень ценными, автомат может быть сконфигурирован так, что выиграть на нем становится крайне сложно. В таких случаях игра превращается просто в потерю денег.

Автоматы регулируются по вероятности выигрыша, но это зависит от самой машины.

— Как потребителю понять, что iPhone ненастоящий?

— Обычно написано — либо на коробке, либо на самом автомате, — что в качестве приза могут быть копии. Все же понимают, что iPhone за рубль никто выиграть не даст. Хотя, может, и не все…

Если уже решено поместить в автомат новый iPhone, то только в том случае, когда вероятность выигрыша сведена к тысячным долям процента. Вместе с тем владельцы таких автоматов не спешат писать, что коробка от смартфона пустая или что деньги внутри ненастоящие, — в противном случае никто не будет играть.

Есть два варианта: приз может лежать в коробке, а может — с учетом регулярного взлома, тряски аппарата — отсутствовать в коробке для его же сохранности. В последнем случае победитель связывается с предпринимателем, и ему передается приз. Обычно дарится то, что нарисовано на коробке. Только вот то, что нарисовано, не всегда является настоящим iPhone. Это может быть, например, игрушечный телефон или муляж.

Важно понимать: приз не то, что вообразил себе игрок, а то, что находится в коробке.

А что делать в такой ситуации простому потребителю?

Без толкового юриста тут не разобраться. Onliner обратился к Ивану Райковичу, специалисту по правам потребителей. Вводит ли такая коробка в заблуждение? На какой приз в итоге может рассчитывать Александр? Каков алгоритм его действий, если спор зайдет в тупик? Эти вопросы мы отправили специалисту, и вот что он ответил.

— Однозначно ответить на вопрос, законно ли поступил предприниматель, довольно сложно, так как потребителем предоставлено мало данных.

Прежде всего необходимо изучить сам автомат на предмет наличия на нем правил игры и описания призов. Если этого там не содержится, а предприниматель настаивает, что в коробке от iPhone будет находиться игрушечный телефон, можно говорить о том, что реклама (использование коробки от iPhone) вводит потребителя в заблуждение и является ненадлежащей, что влечет за собой негативные последствия для предпринимателя.

Имеет ли потребитель право требовать передачи телефона, коробку от которого он выиграл? Вполне возможно, если есть описание, любые другие документы либо таблички, указывающие на то, что в автомате можно выиграть именно iPhone. Насколько видно по фотографиям, внутри коробки находятся документы, принадлежность которых к телефону очевидна.

С учетом изложенного потребитель имеет право требовать передачи приза.

В любом случае потребителю стоит обратиться либо в общество по защите прав потребителей, либо в отдел торговли и услуг местного исполнительного комитета, администрации для формирования правовой позиции и направления претензии в адрес предпринимателя с требованием исполнить обязательства по передаче приза. При отказе от передачи телефона защитить свои права можно будет в судебном порядке.

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