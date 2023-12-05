закрыть
5 декабря 2023, вторник, 10:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В домах, где жила партийная элита БССР, продают «квартиру-музей»

4
  • 5.12.2023, 9:57
  • 3,188
В домах, где жила партийная элита БССР, продают «квартиру-музей»

Жилье выглядит как памятник эпохе «развитого социализма».

На улице Пулихова есть группа девятиэтажек, которые являются архитектурной доминантой этой короткой улицы, где селилась партийная и творческая элита БССР. Эти дома вышли не только качественными, но и очень теплыми. А в одном из них недавно на продажу выставили квартиру, пишет Realt.by.

На улице Пулихова можно увидеть две пары девятиэтажек, которые равномерно удалены друг от друга. Они строились в 60−70-х годах по проекту известных архитекторов Ботковского, Гельфанда и Трушкина. Стиль — модернизм второй волны.

Каждые два дома стоят на стилобате, где находятся коммерческие помещения. А еще они примечательны тем, что стены не угловых квартир здесь по сути не соприкасаются с улицей. Ведь весь внешний фасад — это огромные лоджии. Если они застеклены, то в этих квартирах очень тепло, ведь между улицей и квартирой находится воздушная подушка.

Жилье в этих домах, как и на всей улице Пулихова, предназначалось в основном для партийной и творческой элиты БССР. И тут нас интересует в первую очередь дом на Пулихова, 35, где и продается застывшая во времени квартира.

Так, в этом доме жил знаменитый партизан, Герой СССР Иван Тимчук. В послевоенные годы он был заместителем председателя Госплана БССР, а также председателем Государственного комитета Совета Министров БССР по охране природы.

Квартира, что выставлена тут на продажу, находится на четвертом этаже. Площадь — 35,2 квадрата. Здесь действительно лоджия на всю стену (только она не застеклена).

Внутри же квартиры — почти нетронутое начало 70-х. На полу — настоящий паркет. Из общей картины выбивается разве что телевизор. Санузел в квартире совмещенный. На кухне — плитка из 70-х.

За квартиру просят 57,7 тысячи долларов. Метр выходит по 1634 доллара.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными Евгений Вильский
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко Андрей Шарендо
Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников