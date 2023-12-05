В Беларуси снова будут судить политзаключенного из спецназа 1 5.12.2023, 10:04

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Ян Папкович

Его задержали за день до отъезда за границу.

Политзаключенного экс-спецназовца снова будут судить в Беларуси. Его задержали за день до отъезда за границу. Во время задержания Яна Папковича сильно избили, а также выстрелом ранили его собаку.

Ян — экс-спецназовец, бывший инкассатор «Белгазпромбанка», который уволился и собирался вместе с женой и братом Алесем в сентябре 2022 года уезжать в Польшу. Но накануне был задержан группой «Альфа». Во время задержания она сильно избили, также выстрелом ранили его собаку, напоминает «Весна».

Его приговорили к 4 годам колонии. Яна признали виновным по ст. 342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и ч. 1 ст. 13 и ч. 1 ст. 361 — 3 УК (подготовка к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства).

Сейчас стало известно, что по инициативе администрации могилевской колонии № 15 против него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 411 УК (злостное неповиновение законным требованиям администрации колонии). Суд над Яном начнется в Могилеве 14 декабря. Дело будет рассматривать судья Татьяна Михайлова.

Поддержите политзаключенного: ИК №15. 213105, г. Могилев, п/о Вейно, Славгородское шоссе, 183

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