А Медведев, Соловьев и Песков сожгли свои паспорта? 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

5.12.2023, 10:12

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Нет для россиян силы державного примера.

МВД России сообщает, что за десять месяцев уходящего в небытие, бездарно прожитого нашей страной 2023 года количество выданных заграничных паспортов увеличилось на 19,1%, с 4,1 млн до 4,9 млн.

Мы не понимаем…

Как это соотносится с заявлениями Путина и Медведева о массовом желании россиян участвовать в спецоперации? Сообщается о невероятной консолидации граждан вокруг Кремля, 90% поддержки Путина … Да и «внутренний туризм» якобы растет гигантски. Зачем загранпаспорта?

Далее. Стоило ожидать, что выдуманные пропагандой россияне должны были бы выходить на площади и жечь там свои загранпаспорта, делая из них костры и водя хороводы с пением о традиционных семьях.

Где все это? Почему рост выдачи загранпаспортов?

И, кстати, где загранпаспорта Медведева, Пескова, Соловьева, других подсанкционников? Они их сожгли публично? Может быть, в этом-то все и дело – нет для граждан силы державного примера.

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