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Только гении решат эту математическую задачу с плащом, перчатками и ботинками

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  • 5.12.2023, 10:17
  • 2,650
Только гении решат эту математическую задачу с плащом, перчатками и ботинками

Есть 10 секунд, чтобы найти правильный ответ.

Головоломки созданы для того, чтобы проверить критическое и логическое мышление, побуждая как можно быстрее решить поставленную задачу. Регулярное решение различных оптических иллюзий повысит интеллект и улучшит память.

Издание Jagran Josh опубликовало математическую задачу, которую смогут решить только самые умные. У вас есть 10 секунд, чтобы найти правильный ответ.

На картинке изображены четыре примера, три из которых уже решены. Вам нужно узнать сколько стоит сапог, плащ и перчатки, чтобы решить последнюю задачу.

Эта головоломка проверит аналитический склад ума и вашу ориентировку в нестандартных ситуациях. Внимательно посмотрите на рисунок и решите пример.

Правильный ответ можно узнать по ссылке.

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