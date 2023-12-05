Только гении решат эту математическую задачу с плащом, перчатками и ботинками 7 5.12.2023, 10:17

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Есть 10 секунд, чтобы найти правильный ответ.

Головоломки созданы для того, чтобы проверить критическое и логическое мышление, побуждая как можно быстрее решить поставленную задачу. Регулярное решение различных оптических иллюзий повысит интеллект и улучшит память.

Издание Jagran Josh опубликовало математическую задачу, которую смогут решить только самые умные. У вас есть 10 секунд, чтобы найти правильный ответ.

На картинке изображены четыре примера, три из которых уже решены. Вам нужно узнать сколько стоит сапог, плащ и перчатки, чтобы решить последнюю задачу.

Эта головоломка проверит аналитический склад ума и вашу ориентировку в нестандартных ситуациях. Внимательно посмотрите на рисунок и решите пример.

Правильный ответ можно узнать по ссылке.

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