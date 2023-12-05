Израиль начал наземную операцию на юге сектора Газа 5.12.2023, 10:21

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Задействованы бульдозеры, БТРы и танки.

В южной части сектора Газа впервые заметили технику Армии обороны Израиля. Вероятно, ЦАХАЛ уже продвинул свою наземную операцию на юг анклава.

В частности, около населенного пункта Хан-Юнис зафиксировали танки, бронетранспортеры и бульдозеры израильской армии. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщило издание The Times of Israel.

По информации журналистов, палестинцы, которые бежали из северной части сектора Газа в южную, теперь не знают, куда двигаться дальше.

В то же время в Армии обороны Израиля заявили, что работают над созданием убежищ в южных районах анклава по мере усиления боевых действий.

«Мы попросили мирных жителей эвакуироваться с поля боя и предоставили специальную гуманитарную зону внутри сектора Газа», – сказал военный представитель Джонатан Конрикус.

Как пишет издание, речь идет про небольшой прибрежный участок территории на юге под названием Аль-Маваси.

Житель города Рафах на юге Газы Абу Джахар аль-Хадж сказал, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по населенному пункту, который был «похож на землетрясение». «На нас начали падать куски бетона», – говорит он.

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