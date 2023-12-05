Мелко работает: что Лукашенко искал в Китае? 4 5.12.2023, 10:29

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Диктатор суетится и терпит провалы.

Диктатор Лукашенко находится в напряженных отношениях с Владимиром Путиным, поэтому ищет других «союзников». Так, в Китае состоялась встреча Лукашенко и Си Цзиньпина, которые даже обменялись подарками.

Российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин объяснил «24 Каналу», что Лукашенко искал в Китае.

Фейгин отметил, что, в отличие от Беларуси, у Китая все хорошо. Поэтому в «сотрудничестве» заинтересован именно Лукашенко.

По словам Фейгина, Лукашенко суетится и пытается держать баланс с Москвой, на правду плохо выходит. Поэтому диктатор ищет «сторонний ресурс».

«Он же раньше так же действовал – к Западу апеллировал и с Москвой «крутился». Сейчас на Запад «закрыта дорога», поэтому уехал на Восток. Лукашенко пытается в лице Китая получить дополнительный гарант его безопасности», – подчеркнул российский оппозиционный правозащитник.

Лукашенко и Си обменялись подарками. Белорусский диктатор получил картину, вышитую из шелка, и яблоки. Си Цзиньпину Лукашенко подарил панно, скульптурную композицию «Один пояс – один путь», шоколад и васильки.

«Очень типично для Лукашенко так мелко работать. И все. А что он еще может?!» – подчеркнул Фейгин.

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