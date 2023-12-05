ВСУ заняли новый плацдарм на острове возле Херсона
- 5.12.2023, 10:33
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Российские войска выбивают из населенного пункта Белогрудово.
Вооруженные силы Украины, вероятно, заняли новую позицию в районе острова Белогрудов к юго-западу от Херсона.
Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны (ISW).
4 декабря украинские войска продолжали операции на левом берегу Херсонской области и недавно заняли подтвержденную позицию на острове Белогрудов к юго-западу от Херсона.
Геолоцированные кадры, опубликованные 30 ноября, 1 декабря и 3 декабря, свидетельствуют, что ВСУ вступили в бой с российскими войсками в населенном пункте Белогрудово (11 км к юго-западу от Херсона).
Как предполагают в ISW, это указывает на то, что российские войска, вероятно, контролируют большую часть острова Белодрудов, а украинские силы недавно заняли позиции вблизи села Белогрудово.
Один из российских «военкоров» также заявил, что по состоянию на 4 декабря ВСУ заняли позиции в Белогрудовом.
Другой «военкор» утверждал, что украинские силы якобы временно продвинулись к югу от Крынок, однако огонь российской артиллерии якобы заставил ВСУ отойти с новой позиции.
Другие «военкоры» утверждали, что возле Крынок продолжаются бои, но ни украинские, ни российские силы в последнее время не продвигались.
Украинский обозреватель Константин Машовец сообщил, что российская группировка войск Днепр в Херсонской области пользуется плохой погодой для перегруппировки и сосредотачивает свои основные силы против украинского плацдарма в Крынках.