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Стало известно, как будет работать общественный транспорт Минска в новогоднюю ночь и в оба Рождества

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  • 5.12.2023, 10:45
Стало известно, как будет работать общественный транспорт Минска в новогоднюю ночь и в оба Рождества

Вводится особый режим.

В новогоднюю ночь и на период праздничных мероприятий, посвященных Рождеству, будет введен особый режим работы общественного транспорта в Минске. Об этом сообщил заместитель директора предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов на совещании, посвященном подготовке столицы к предстоящим новогодним праздникам, пишет агентство «Минск-Новости».

— В период проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового года и Рождества Христова, планируется увеличение количества подвижного состава, работающего на маршрутах городского пассажирского транспорта. Интервалы движения транспорта будут сокращены, что повысит качество транспортного обслуживания пассажиров. В новогоднюю ночь будет выделен подвижной состав, который задействуют в подвозе пассажиров домой по окончании праздничных мероприятий, — сказал Андрей Илларионов.

Вход в метро на станциях «Немига», «Октябрьская», «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) будет открыт до 4.15, на остальных станциях — до 4.00. Далее от конечных станций будет организован подвоз вглубь микрорайонов наземным транспортом.

— Режим работы ряда маршрутов будет продлен, что позволит доставить пассажиров практически в любой конец города. Последние отправления наземного общественного транспорта планируются в 4.50, а в 5.50 на линию выйдут первые утренние маршруты, — добавил Илларионов.

С приближением Нового года 40 единиц городского пассажирского транспорта украсят гирляндами, запланировано и тематическое брендирование вагонов метрополитена.

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