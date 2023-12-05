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В ГУР рассказал о состоянии отравленных офицеров и жены Буданова

  • 5.12.2023, 10:59
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В ГУР рассказал о состоянии отравленных офицеров и жены Буданова
Марианна Буданова

Случай признан сложным.

Состояние здоровья офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины и жены начальника разведки Кирилла Буданова – Марианны, сейчас удовлетворительное. После отравления тяжелыми металлами они прошли курсы лечения и находятся под постоянным наблюдением медиков.

В то же время идет внутреннее расследование этого случая. Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

«Пройден курс лечения в украинской клинике. Благодаря тому, что вовремя обратились и среагировали, и благодаря профессиональности украинских врачей сейчас все хорошо. Но в дальнейшем будет продолжен медицинский надзор и регулярные обследования. Это длительный процесс», – отметил он.

По его словам, нельзя сказать точно, ничего ли не угрожает жизни тех, кого отравили. Ведь это «сложные случаи», после такого люди нуждаются в постоянном медицинском наблюдении.

«Надеемся, что ничего не угрожает», – выразил убеждение Юсов.

Он добавил, что факт отравления Будановой и офицеров ГУР расследуют подразделения внутренней безопасности ведомства.

Напомним: 28 ноября стало известно об отравлении жены Кирилла Буданова, которая из-за этого оказалась в больнице. По данным СМИ, Марианну Буданову могли отравить через еду – ртутью и мышьяком. Вместе с ней пострадали несколько сотрудников Главного управления разведки.

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