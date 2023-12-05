Белорусов задерживают на границе с ЕС 5.12.2023, 11:12

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Как минимум двух пассажиров сняли с рейсового автобуса, который возвращался в страну.

Двух пассажиров автобуса, который ехал в Беларусь из ЕС, сняли с рейса. Об этом 5 декабря сообщил правозащитный центр «Весна».

Правозащитники отмечают, что до сих пор отмечаются случаи задержания на границе белорусов, которые возвращаются на родину. Как стало известно «Весне», на днях силовиков заинтересовала часть пассажиров рейсового автобуса, который следовал из Евросоюза в Беларусь.

«Часть пассажиров — предварительно, украинцев — допросили и впустили в страну, а как минимум двух белорусов после опроса сняли с автобуса. Их дальнейшая судьба неизвестна», — сообщили правозащитники.

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