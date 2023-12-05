Черный месяц для Лаврова 2 5.12.2023, 11:21

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Сергей Лавров

Россия стремительно теряет свое влияние.

С каждым днем Россия становится все более изолированной на международной арене. Как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, над этим Киев продолжает работать.

В эфире телемарафона глава МИД Украины подчеркнул, что Россия пережила черный ноябрь собственной дипломатии, передает «24 Канал» .

Речь идет как о бойкоте во время выступления на ОБСЕ, так и о исключении страны-агрессора из нескольких международных организаций.

«С начала полномасштабного вторжения мы настаиваем, что с Россией ОБСЕ умрет, а без России – будет жить долго и счастливо и будет эффективной организацией. К сожалению, не все наши партнеры разделяют это мнение и боятся слишком резких шагов», – заметил Дмитрий Кулеба.

В то же время он высказал предположение, что ОБСЕ станет на шаг ближе к своей перезагрузке. По его словам, необходимо время. Он подчеркнул, что «Россия убивает ОБСЕ и делает это не медленно, а довольно быстро».

«Это был черный ноябрь российской дипломатии и это результат очень системной, плановой работы на всех уровнях», – подчеркнул Кулеба.

Он обратил внимание на совместное заявление стран-участниц ОБСЕ по случаю 90-й годовщины Голодомора. Соответствующее заявление поддержали 43 из 57 стран, а это 75% государств-членов. И каждое из них дало четкий сигнал об отношении к стране-агрессоре.

Россия теряет свое влияние

Также Дмитрий Кулеба обратил внимание на то, что Россию не избрали в руководящие органы Международной морской организации, ЮНЕСКО, Организации по запрещению химического оружия, а судей страны-агрессора не избрали в Международный Суд ООН. И это впервые в истории со времен Советского союза.

«Это не просто в первый раз для России вышло. Это впервые со времен создания этих органов. И это тоже мощный сигнал. И эта работа нами будет продолжена»,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения заявил, что «земля под ногами агрессора есть пылать не только в Украине, не только в других организациях, но и везде, и в том числе в международных организациях». Дмитрий Кулеба добавил, что Украина продолжит эту работу.

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