«Мы можем сорваться из Минска в Несвиж, чтобы просто выпить кофе» 3 5.12.2023, 11:34

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История белорусов, которые объехали все 118 районов страны.

История путешествий Саши и Ани напоминает приключения хоббита Бильбо Бэггинса. Несколько лет минчане колесили по Беларуси, лазили по заброшенным усадьбам, гуляли по лесам и болотам и даже наткнулись на одно привидение (почти). Недавно челлендж «побывать в 118 районах» был выполнен.

Саша и Аня поделились с Onliner байками из поездок, незаезженными местами для путешествий и парочкой советов для начинающих. Пакуйте чемоданы, приключения начинаются.

В разговоре с Сашей и Аней отсылка к хоббиту Бильбо возникает не один раз. Фишка в том, что пара объездила всю страну на машине: ребята говорят, что путешествия хороши в комфорте. Истории с палатками, кемпингами, байдарками и прочими приколами их совсем не привлекают. Минчане уверены: за один день можно легко сгонять даже в отдаленный уголок Беларуси, а потом вернуться отсыпаться домой.

«Накрутили 100 тыс. километров»

Саша и Аня — муж и жена, живут в Минске. Оба работают в IT-компании, а еще ведут блог о путешествиях. Звучит слишком просто? Тогда еще раз о главной фишке этой истории: за три года пара побывала во всех 118 районах Беларуси.

— А до старта челленджа вам нравилось ездить по стране?

— Точно нравится теперь, — улыбается Саша. — Раньше в моей голове почему-то было так: путешествие равно выезду за пределы Беларуси. Еще лет пять назад я бы и не подумал, что могу проехать всю страну. А сейчас у нас на счету примерно 120 полноценных выездов из Минска.

Все началось в 2018 году. Саша нашел в интернете фото костела Святой Троицы в Гервятах и не мог поверить, что он находится в Беларуси. Было решено поехать и проверить, действительно ли там настолько красиво.

— В то время по Беларуси мы не путешествовали. Помню, что сказал Ане: да не может быть, что у нас есть такая красота. Когда мы наконец туда приехали, я долго не мог поверить своим глазам. Это же настоящий средневековый замок!

Поездка в Гервяты не расценивалась как «первая», но именно с нее все и завертелось. Через неделю пара отправилась за новыми впечатлениями. А где-то после седьмой поездки купили ту самую скретч-карту с районами. Суть простая: побывал в каком-то месте — стираешь пленку на карте.

— Мы живем в Минске, а это очень удачное расположение для поездок по стране. Самый длинный маршрут, который может быть, — до 1000 километров. Такое расстояние можно проехать за один день. Путешествуем мы только на своей машине. За все время поездок по районам накрутили около 100 тыс. километров.

«В последние четыре района не могли доехать несколько лет»

Перед каждой поездкой Саша основательно готовился к составлению маршрута. Из предпочтений — дворцы, усадьбы, костелы и церкви. Аня смеется и говорит, что иногда могла даже не знать пункт назначения. Одно известно точно: вечером (или поздно ночью) ребята обязательно приедут ночевать домой в минскую квартиру. В гостиницах пара останавливалась всего несколько раз.

— Чаще «обязанности» в путешествиях мы разделяем, но это очень условно. На мне — составить маршрут, на Ане — написать пост о поездке. Все фото в блоге тоже делает жена, а я могу сбросить что-то в сторис. Правда, раньше я много снимал на коптер, с высоты, но теперь это запрещено.

За одну вылазку из Минска минчане могли прокатиться только в один район, а бывало — сгонять сразу в несколько. Что делать, если приезжаешь и смотреть толком нечего? В таком случае Саша и Аня воспринимали путешествие как вылазку на природу: гуляли по лесам, болотам, озерам.

— Бывало так, что в интернете есть информация про какое-то интересное место, приезжаешь, а там уже ничего нет. Например, в Лиозно мы хотели посмотреть почтовую станцию, но почему-то никак не могли ее найти, хотя адрес был правильный. Только потом узнали, что ее больше нет.

Из разговора понятно, что в дорожную романтику пара втянулась быстро. За три года они объездили 114 районов. А вот еще четыре в Гомельской области долго оставались неизведанными. Почему так? Саша и Аня пожимают плечами: накатались, нашли много мест, куда нравилось возвращаться. Челлендж с картой они закрыли в конце этого ноября.

Захотели кофе? Погнали в Несвиж!

По словам белорусов, за более чем 118 поездок разочарований от увиденного у них не было. Но вот любимые места у каждого свои.

У Саши в числе фаворитов — «дом ста окон» в Россонском районе, куда они всегда заезжают, если оказываются в Витебской области.

— Еще мы очень любим дворец Пусловских. Думаю, что скоро он станет таким же популярным, как Несвиж и Мир, — говорит Саша. — Уже сейчас это место полюбили туристы. Я помню, как еще до реконструкции мы несколько раз были там единственными гостями.

Еще одна рекомендация от путешественников — костел в деревне Засвирь. Саша и Аня говорят, что всегда заходят туда, если проезжают где-то рядом. А за несколько лет покатушек по стране у них появились места, куда они могут сорваться даже из Минска.

— Если мы в 20—30 километрах от Несвижа, то всегда заезжаем туда выпить кофе в кофейне «Тепло». Там и десерты отличные, и сам кофе особенно вкусный. Нам настолько там нравится, что Саша может в какой-нибудь день сказать «Настроение — выпить кофе в Несвиже», а дальше мы сели и поехали. Мне кажется, что и персонал нас уже запомнил, — смеется Аня.

Кажется, что все так романтично и просто: сели, поехали, выпили кофе, а потом набросали пост в Instagram. Но за более чем сотню поездок с ребятами случалось всякое. Самую яркую историю с форс-мажором Аня вспомнила из поездки в Смоляны.

— Останавливаемся, а дорога деревенская, узкая, все тает, как раз началась оттепель. Предложила Саше поставить машину прямо на дороге: вокруг никого, а я боялась застрять в сугробе. Но Саша был уверен в проходимости нашей полноприводной машины. В итоге одним колесом он свалился в подтаявший снег на обочине. У мужа шок: тремя колесами не можем выехать! Поворачивается и говорит: «Иди толкай». А я и пошла! Сейчас удивляюсь: и на что я рассчитывала? — улыбается Аня. — Потом пошел толкать Саша, а я села за руль. Водить я тогда не умела, так что была уверена: даже если мы выберемся, то точно врежемся во что-то впереди. Я даже не знала, где в машине тормоз! В итоге выбраться нам помогли местные.

Что посмотреть

А вот какие проверенные места Саша и Аня рекомендуют посмотреть вам. Мы попросили вспомнить не самые популярные места, где точно будет красиво. Если возникнут вопросы по маршрутам, герои готовы ответить — можно маякнуть им в Instagram.

«До сих пор думаем, что дело в мистике»

В путешествиях Саша и Аня часто заглядывают в старинные усадьбы и дворцы. И хотя таких мест в стране много, одна поездка запомнилась ребятам особенно. Возможно, она даже стоила им парочки седых волос.

— Как-то мы были в огромной усадьбе в Желудке. Пасмурный день, мы только вдвоем, вокруг темно. Ходим около часа. И тут в какой-то момент в абсолютно пустой комнате на первом этаже раздается звук, похожий на звон огромных часов. Мы пошли вниз осмотреться, обошли все — никого нет. Дали оттуда деру, но на всякий случай прошлись вокруг усадьбы. Никого! До сих пор считаем, что это было что-то мистическое.

Вообще, когда катаешься по неизведанным местам, лучше быть готовым ко всему. Например, Саша и Аня в один голос советуют всем возить с собой по паре резиновых сапог. Говорят, что они не раз спасали в прогулках по лесам. А если тянет посмотреть что-нибудь из «заброшек», то лучше подумать о покупке каски. Ну, или постоянно иметь в виду: в любой момент что-то может свалиться тебе на голову.

— Мы поехали в Ружанский дворец, который в то время еще не был закрыт. Решили зайти внутрь. И тут откуда-то сверху падает кирпич! Благо он приземлился буквально перед моим носом.

Кстати, советую сразу снизить ожидания от заброшенных мест. Люди часто надеются получить от них такие же впечатления, как от отреставрированных дворцов. А такого никогда не будет.

У всех восстановленных достопримечательностей есть большой плюс: попасть туда может любой желающий. Но случается, что какая-нибудь столетняя усадьба стала частью госучреждения — тогда могут быть ограничения на вход для туристов.

— Бывает, что не пускают даже при всем желании: не положено. Мы не наглеем, можем подойти, спросить разрешение — нет значит нет. Например, в Снове есть дворец Рдултовских — нас пустили погулять по территории, но попросили не заходить в само здание. Есть места, куда мы пытались попасть по три-четыре раза, и пока никак. Нас такое расстраивает, но не останавливает.

«В блоге хотят рекламироваться астрологи»

Все маршруты и впечатления Саша и Аня сохраняют в своем инстаграм-блоге. Как автор большинства постов, Аня сразу же делает ремарку: они не претендуют на звание историков. Цель в другом: делиться впечатлениями и помогать людям находить интересные места. Ну и влюблять в свою страну, конечно.

Расти блог начал после закрытия границ во времена пандемии. Саша говорит, что тогда многие загорелись поездками по стране и задались вопросом: а что же посмотреть? Число подписчиков увеличивалось (сейчас это больше 26 тыс. человек), но пара до сих пор помнит тех, кто с ними со старта. С некоторыми Саша и Аня даже путешествовали вместе. И да, монетизировать блог белорусы пока не собираются.

— Никаких заработков на блоге у нас нет. Рекламу тоже не берем. Хотя каждый день нам пишут с предложениями: банные халаты, астрологи, тарологи, каршеринги, чемоданы. А вот автоконцерны пока не приходят, — улыбается Саша. — Хотя мы бы согласились!

С туристическими бизнесами пара пока тоже не сотрудничала. Саше и Ане больше нравится путешествовать «без обязательств». Если музей, кафе или усадьба им нравятся, то они без проблем рекомендуют место подписчикам. Кстати, про деньги. Саша уверяет: путешествовать по Беларуси можно дешево. Основная часть бюджета поездок уходит на топливо. Даже если посчитать перекусы и покупку сувениров, суммы получаются скромными.

— Вопрос именно в том, сколько жрет транспорт, — рассуждает Аня. — Например, у машины, на которой мы проехали почти все районы, расход был нормальный. Сейчас мы купили новое авто, и поездки стали дешевле. С другой стороны, мы знаем людей, которые катаются по Беларуси на велосипедах, поездах или маршрутках. Им так нравится даже больше.

«Мы уже купили новую карту»

Путешествия по стране вдохновили Сашу и Аню на еще одну традицию: каждый год осенью они уезжают на несколько дней пожить в какой-нибудь усадьбе. Что касается поездок, то здесь уже готов новый план. И да, тут снова будет скретч-карта.

— Первая карта была с указанием всех административных районов, а эта — со всеми достопримечательностями. Чтобы «стереть» район, нужно посмотреть все точки, что указаны на карте. Часть мы уже посмотрели, но далеко не все. Например, в Могилевской и Гомельской областях много мемориальных комплексов — во время первого путешествия мы в такие места почти не заглядывали.

«Засчитываются» только места, где минчане побывали вместе. Каких-то конкретных сроков по новому челленджу Саша и Аня не ставят. Шутят: хочешь рассмешить кого-то свыше — расскажи ему о своих планах. Попробуй угадать с той же погодой, хотя и она редко останавливает путешественников. Если страну заливают дожди, а в какой-нибудь отдаленной точке солнечно, туда пара и отправится.

— Когда мы купили первую карту, я был уверен, что мы всю ее не проедем. Осознаешь масштаб своей страны, думаешь: ну как это — побывать во всех уголках? Думал, ну, может, лет за десять справимся. А тут ушло всего три года! Поездив по разным местам, я понял, что для меня путешествия по Беларуси — это в первую очередь старинные замки, столетние усадьбы и изумительные храмы. Ты открываешь для себя свою же страну заново. И конечно, такие поездки — это настоящая дорожная романтика.

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