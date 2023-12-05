В Таганроге прогремел мощный взрыв: у россиян истерика 5 5.12.2023, 11:56

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Оккупанты заявили о ракетной атаке.

В российском Таганроге утром 5 декабря прогремел мощный взрыв. Жители города пожаловались, что в их домах взрывной волной выбило стекла, на авто сработала сигнализация, передает obozrevatel.com.

Как пишут в сети очевидцы, взрыв прогремел около 10:27 в центре Таганрога на Гоголевском переулке. Россияне жалуются, что в Западном районе был «сильный хлопок», который был слышен во всем городе.

Некоторые выразили надежду, что взрыв был следствием работы ПВО.

Позже российские СМИ заявили о ракетной атаке на город.

Впоследствии в сети появились кадры того же взрыва в Таганроге. На видео можно увидеть, как в небо взвивается черный столб густого дыма.

Российские пропагандисты поспешили успокоить жителей Таганрога, сказав, что якобы «комплексы ПВО сбили вражескую ракету». В этой атаке они традиционно обвинили украинских военных.

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