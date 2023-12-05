В Беларуси начали «войну» с Дедами Морозами 10 5.12.2023, 12:01

6,014

В чем причина?

Предприниматели и физлица, которые зарабатывают на оказании услуг в период новогодних праздников, должны будут заранее заплатить налоги. Об этом рассказали в инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области.

Заплатить налог должны будут ИП и физлица, которые занимаются деятельностью, связанной с поздравлением с Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения. По сути это те, кто будет работать Дедом Морозом и Снегурочкой.

Также налог обязаны уплатить те, кто оказывает услуги по музыкально-развлекательному обслуживанию торжественных мероприятий, а вместе с ними — и актеры, танцоры, музыканты, исполнители разговорного жанра, выступающие индивидуально, по предоставлению услуг тамады, сообщили в налоговой инспекции.

Как следует из пунктов 2.5 и 2.8 приложения 24 Налогового кодекса, ставка налога варьируется от 147 до 259 рублей в зависимости от региона.

Причем сообщить в налоговую о такой деятельности и заплатить налог предстоит заранее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».