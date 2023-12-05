«Обочины усеяны телами россиян» 5.12.2023, 12:19

4,204

В ВСУ раскрыли правду о потерях оккупантов под Авдеевкой.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал о ситуации, которая происходит на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Штупун в эфире телемарафона «Єдині новини», на этих направлениях там продолжаются активные пехотные атаки оккупантов. Враг продолжает терять личный состав сотнями. Кроме этого, оккупанты сдаются в плен. Спикер рассказал, что операционной зоне ОСУВ «Таврия» за сутки в плен сдались около 80 военнослужащих врага. На Авдеевском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага.

Враг не оставляет попыток захватить Авдеевку несмотря на значительные потери. Там отражено 15 атак в районах степного, Новобахмутовки, Степановки и Северного, рассказал Штупун.

«Фиксируются отказы вражеских солдат идти на штурмы. Они очень хорошо видят заваленные трупами россиян лесополосы и обочины дорог», - отметил он.

Кроме этого, он также сказал, что враг проявлял активность в районе Работиного. Там россияне пытаются относить утраченные позиции.

Глава Авдеевской ОВА рассказал, что основное отличие третьей волны штурмов врага в том, что применяется меньше техники. По его словам, это связано прежде всего с погодными условиями.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что в разведке Британии раскрыли продвижение россиян возле Авдеевки. В последние дни российские войска достигли небольшого продвижения на северном направлении «клещей» в рамках попытки окружить город Авдеевку.

Оккупанты собираются бросить на Авдеевку тяжелую технику. Российские оккупанты ждут лучших погодных условий, чтобы отправить в штурм на Авдеевку тяжелую технику. Ситуация на этом направлении напряженная.

Оккупанты продвинулись в нескольких местах возле Авдеевки. Во время третьей волны штурма Авдеевки российские войска открыли два дополнительных направления наступления на промзону юго-восточнее Авдеевки и из Спартака.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».