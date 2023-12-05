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Как расчистить дорогу от снега в разы легче и быстрее: гениальный метод

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  • 5.12.2023, 12:18
  • 4,344
Как расчистить дорогу от снега в разы легче и быстрее: гениальный метод

Достаточно сделать небольшой трюк с лопатой.

Начало декабря в Беларуси выдалось очень снежным — многим пришлось часами очищать дороги во дворах, чтобы свободно выйти из дома, кто-то даже откапывал свои автомобили. А впереди — еще много зимних дней. Поэтому стоит узнать о способе, который значительно облегчит этот процесс. Поможет всего лишь одно недорогое средство, которое можно купить в аптеке или магазине, пишет telegraf.news.

Уборка снега с участка не обязательно должна быть сложной и отнимать много времени. Достаточно попробовать простой трюк. Для этого нужно смазать внутреннюю часть лопаты и ее металлические детали… вазелином.

Так, в белорусских аптеках вазелин можно найти за 1-7 рублей (в зависимости от объема). А в интернет-магазинах баночка в 45 мл стоит около 5 рублей.

Почему это стоит сделать? Оказывается, это незаметное средство предотвратит прилипание снега к лопате. Таким образом, снег на не успеет «уплотниться» на инструменте до того, как вы разгребете сугробы во дворе. Как следствие — вы потратите меньше времени на уборку.

Если у вас нет дома вазелина, можно заменить его маргарином, сливочным маслом или смальцем (жир из сала). Также подойдет и парафиновая свеча.

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