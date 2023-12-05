Названы хитрости, которые сделают привычный салат «Оливье» еще вкуснее 5.12.2023, 13:13

Они касаются картофеля, яиц и мяса.

Салат «Оливье» — одно из самых популярных блюд, которое часто оказывается гостем новогоднего стола (но не только). Существует множество способов его приготовления, каждый из которых достоин внимания. Но есть универсальные и простые советы, которые могут довести обычный «Оливье» до идеала. Важно только соблюдать несколько правил, пишет telegraf.news.

В Сети можно найти огромное количество самых разнообразных рецептов «Оливье». Чаще всего его готовят из следующих ингредиентов:

- отварные корнеплоды (картошка, морковь);

- солёные огурцы;

- яйца;

- мясо или варёная колбаса;

- майонезная заправка.

Многие добавляют горошек, сыр, грибы и другие продукты.

Продукты нарезают, складывают в одну миску, заправляют майонезом и тщательно перемешивают. Затем убирают в холодильник постоять.

Но есть несколько хитростей, которые полностью раскроют вкус этого салата.

Картошка

Не добавляйте в салат слишком много картофеля, иначе он просто перебьет вкус всех остальных продуктов. К тому же, чтобы этого не произошло, стоит выбирать сорт картофеля, который содержит мало крахмала.

А еще не стоит добавлять в салат как можно больше продуктов, чтобы всем хватило. Это только испортит блюдо. Всего должно быть понемногу.

Яйца

А вот яйца жалеть не стоит. Именно они сделают «Оливье» ярче и аппетитнее. Без проблем можно добавить 3-5 яиц в зависимости от размера.

Консервированный горошек

Об таком виде продукте стоит забыть, если вы хотите подать на стол настоящий «Оливье». Шеф-повара советуют заменить его свежим горохом, который необходимо предварительно поварить в подсоленной воде. Это сделает салат намного лучше.

Мясо

Возможно, вы знаете, что изначально в рецепт настоящего оливье входило мясо, а не вареная колбаса. И классическим можно было считать салат с говядиной.

Поэтому и сейчас лучше добавлять именно отварную курицу, индейку или говядину. Также можно смешат разные виды мяса. Так блюдо получится гораздо изысканнее, чем с колбасой, и гораздо вкуснее.

А если вы хотите поэкспериментировать, можно заменить колбасу красной рыбой, креветками, языком и копченой курицей.

Майонез

Еще один совет — не покупать магазинный майонез, а приготовить его самостоятельно. Это сделает салат не только вкуснее, но и полезнее.

Приготовление не займет много сил и времени.

Полезен ли салат «Оливье»?

В целом, салат «Оливье» можно считать полезным и довольно питательным блюдом. Все благодаря тому, что он содержит множество овощей, таких как картофель, морковь, горошек и огурцы, которые богаты витаминами и минералами. Также, если добавит в салат мясо, а не колбасу, мы может получить необходимый для организма белок.

Однако, следует помнить, что салат «Оливье » будет высококалорийным и менее полезным из-за добавления майонеза или других соусов. Поэтому важно следить за составом и размером порции. Как и любое другое блюдо, его не следует употреблять в больших количествах.

Также стоит отметить, что приготовление блюда может быть небезопасным, если не соблюдать правила гигиены и хранения продуктов. Например, если картофель не был правильно переварен или салат хранился в теплом месте, это может привести к пищевому отравлению.

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