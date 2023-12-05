Названы хитрости, которые сделают привычный салат «Оливье» еще вкуснее
- 5.12.2023, 13:13
Они касаются картофеля, яиц и мяса.
Салат «Оливье» — одно из самых популярных блюд, которое часто оказывается гостем новогоднего стола (но не только). Существует множество способов его приготовления, каждый из которых достоин внимания. Но есть универсальные и простые советы, которые могут довести обычный «Оливье» до идеала. Важно только соблюдать несколько правил, пишет telegraf.news.
В Сети можно найти огромное количество самых разнообразных рецептов «Оливье». Чаще всего его готовят из следующих ингредиентов:
- отварные корнеплоды (картошка, морковь);
- солёные огурцы;
- яйца;
- мясо или варёная колбаса;
- майонезная заправка.
Многие добавляют горошек, сыр, грибы и другие продукты.
Продукты нарезают, складывают в одну миску, заправляют майонезом и тщательно перемешивают. Затем убирают в холодильник постоять.
Но есть несколько хитростей, которые полностью раскроют вкус этого салата.
Картошка
Не добавляйте в салат слишком много картофеля, иначе он просто перебьет вкус всех остальных продуктов. К тому же, чтобы этого не произошло, стоит выбирать сорт картофеля, который содержит мало крахмала.
А еще не стоит добавлять в салат как можно больше продуктов, чтобы всем хватило. Это только испортит блюдо. Всего должно быть понемногу.
Яйца
А вот яйца жалеть не стоит. Именно они сделают «Оливье» ярче и аппетитнее. Без проблем можно добавить 3-5 яиц в зависимости от размера.
Консервированный горошек
Об таком виде продукте стоит забыть, если вы хотите подать на стол настоящий «Оливье». Шеф-повара советуют заменить его свежим горохом, который необходимо предварительно поварить в подсоленной воде. Это сделает салат намного лучше.
Мясо
Возможно, вы знаете, что изначально в рецепт настоящего оливье входило мясо, а не вареная колбаса. И классическим можно было считать салат с говядиной.
Поэтому и сейчас лучше добавлять именно отварную курицу, индейку или говядину. Также можно смешат разные виды мяса. Так блюдо получится гораздо изысканнее, чем с колбасой, и гораздо вкуснее.
А если вы хотите поэкспериментировать, можно заменить колбасу красной рыбой, креветками, языком и копченой курицей.
Майонез
Еще один совет — не покупать магазинный майонез, а приготовить его самостоятельно. Это сделает салат не только вкуснее, но и полезнее.
Приготовление не займет много сил и времени.
Полезен ли салат «Оливье»?
В целом, салат «Оливье» можно считать полезным и довольно питательным блюдом. Все благодаря тому, что он содержит множество овощей, таких как картофель, морковь, горошек и огурцы, которые богаты витаминами и минералами. Также, если добавит в салат мясо, а не колбасу, мы может получить необходимый для организма белок.
Однако, следует помнить, что салат «Оливье » будет высококалорийным и менее полезным из-за добавления майонеза или других соусов. Поэтому важно следить за составом и размером порции. Как и любое другое блюдо, его не следует употреблять в больших количествах.
Также стоит отметить, что приготовление блюда может быть небезопасным, если не соблюдать правила гигиены и хранения продуктов. Например, если картофель не был правильно переварен или салат хранился в теплом месте, это может привести к пищевому отравлению.