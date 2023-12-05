«Ник и Майк»: Китай выдвинул Лукашенко жесткие требования по калию 5.12.2023, 13:18

Здоровье «синепалого» пошатнулось.

«Синепалый» (Лукашенко – ред.) вернулся в Эмираты, чтобы продолжить отдых, чем подтвердил внезапность визита в Пекин. Несмотря на красивые репортажи, особого прогресса достигнуть не удалось, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Нормализация отношений с соседями под большим вопросом, хотя миграционное давление снизилось. Однако существенную роль в этом сыграл климатический фактор – в регион пришла зима.

Продвижение военно-технического сотрудничества сдерживается опасностью передачи технологий стране, которая ведет агрессивную войну.

Интересно с калием. Когда-то Китай хотел купить долю в «Беларуськалии», а старый схематозник Семашко активно лоббировал этот вариант. Сейчас Китай в позиции, когда может диктовать цены на калийные удобрения от «Беларуськалия» и забрать «Славкалий» за долги.

Срочно нужно в Кремль. И не на традиционную встречу в формате того, что осталось от СНГ. Нужен визит. 2024 год уже через несколько месяцев, нужно согласовать дорожную карту получения денег взамен на танцы с политическим транзитом.

Отметим, что подобный марафон с перелетами и сменой климата не на пользу здоровью. Особенно, если вспомнить, что рабочая температура «синепалого» зомби не превышает 18 градусов. Все, что выше, вызывает серьезный дискомфорт. Ни на саммите по изменению климата, ни в резиденции Си температурных реверансов не было.

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