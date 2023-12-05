Можно бить по Москве: на что способен модернизированный украинский «Нептун» 6 5.12.2023, 13:23

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Военный эксперт Роман Свитан раскрыл подробности.

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал, что Украина продолжает работу над модернизацией ракеты «Нептун». И одним из ее преимуществ будет неограниченное запретами партнеров поражение территории России.

Об этом «24 Каналу» рассказал Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт. Он убежден, что потенциал украинской ракеты позволит ей уничтожать русские объекты в далеком тылу.

Какой может быть новая модификация «Нептуна»

Создание новой версии ракеты «Нептун» для поражения наземных целей было в планах разработчиков еще до начала полномасштабного вторжения. Ее потребность была обусловлена тем, что ВСУ требовалось оружие для поражения наземных целей на расстоянии более 300 километров.

По состоянию на 24 февраля 2022 года самым дальним средством поражения Украины были «Точки-У» (около 120 км).

«Дальность любой околозвуковой крылатой ракеты определяется количеством топлива, которое она может взять на борт. По большому счету, такая ракета – труба с крыльями, которая имеет двигатель в задней части, систему управления в средней части и боевую часть на конце», – пояснил строение «Нептуна» Свитан.

Соответственно, чем больше топлива к ракетному двигателю будет встроено в ракету, тем большей будет и ее дальность. Обычно увеличения дальности достигают или уменьшением боевой части, или увеличением объема самой ракеты. Именно над этим, скорее всего, и сейчас работают украинские конструкторы.

«500 километров (на которые гипотетически сможет работать модернизированный "Нептун" – 24 Канал) – это фактически расстояние до Москвы. Для нас сейчас очень важно переносить боевые действия на территорию противника. Именно вокруг Москвы сосредоточена наибольшая концентрация военных объектов», – рассказал военный эксперт.

Впрочем, окончательное завершение модернизации и ее промышленное масштабирование является не столь легким делом, как может показаться.

Модернизированная версия «Нептуна» станет фактически новой ракетой, потому что ее нужно заново спроектировать и создать для нее новые пусковые установки.

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