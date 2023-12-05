HIMARS с особыми боеприпасами разбили крупную колонну войск РФ прямо посреди трассы 7 5.12.2023, 13:52

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Оккупанты на видео подтвердили разгром на левом берегу Днепра.

Еще 10 ноября украинская артиллерия нанесла прицельные удары по колонне оккупантов, которые средь бела дня стояли на трассе в селе Гладковка на Херсонщине.

В Минобороны РФ заявили, что погибших практически не было, однако новые кадры, снятые с места ЧП самими оккупантами, показывают обратное, сообщает dialog.ua.

Сам ролик можно увидеть на канале Supernova+ (осторожно, кадры 18+).

В свое время Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал о ликвидации минимум 80 военнослужащих РФ после прилетов по Гладковке.

Сегодня эта информация косвенно подтвердилась, так как Z-паблики выложили свое видео.

На нем можно увидеть грузовики с мобилизованными, однако они уже не живые.

Враг показал два грузовика, но, как мы знаем, под удар попало больше пяти машин. Еще тогда украинский журналист Денис Казанский писал о том, что в Гладковке МО РФ специально собрало колонну из такого большого количества машин, как отвлекающий маневр. Однако сами за этот маневр и поплатились.

Колонна стояла в селе средь бела дня и аэроразведка ее увидела, мигом передав координаты артиллерии. Сам населенный пункт находился всего в 23 км от Херсона.

Всего же было зафиксировано 11 машин. В некоторых были снаряды, а в некоторых и боеприпасы.

ВСУ нанесли удар с помощью HIMARS, использовав кассетные боеприпасы. О чем наглядно и свидетельствует ролик от оккупантов.

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