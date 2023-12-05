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HIMARS с особыми боеприпасами разбили крупную колонну войск РФ прямо посреди трассы

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  • 5.12.2023, 13:52
  • 7,556
HIMARS с особыми боеприпасами разбили крупную колонну войск РФ прямо посреди трассы

Оккупанты на видео подтвердили разгром на левом берегу Днепра.

Еще 10 ноября украинская артиллерия нанесла прицельные удары по колонне оккупантов, которые средь бела дня стояли на трассе в селе Гладковка на Херсонщине.

В Минобороны РФ заявили, что погибших практически не было, однако новые кадры, снятые с места ЧП самими оккупантами, показывают обратное, сообщает dialog.ua.

Сам ролик можно увидеть на канале Supernova+ (осторожно, кадры 18+).

В свое время Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал о ликвидации минимум 80 военнослужащих РФ после прилетов по Гладковке.

Сегодня эта информация косвенно подтвердилась, так как Z-паблики выложили свое видео.

На нем можно увидеть грузовики с мобилизованными, однако они уже не живые.

Враг показал два грузовика, но, как мы знаем, под удар попало больше пяти машин. Еще тогда украинский журналист Денис Казанский писал о том, что в Гладковке МО РФ специально собрало колонну из такого большого количества машин, как отвлекающий маневр. Однако сами за этот маневр и поплатились.

Колонна стояла в селе средь бела дня и аэроразведка ее увидела, мигом передав координаты артиллерии. Сам населенный пункт находился всего в 23 км от Херсона.

Всего же было зафиксировано 11 машин. В некоторых были снаряды, а в некоторых и боеприпасы.

ВСУ нанесли удар с помощью HIMARS, использовав кассетные боеприпасы. О чем наглядно и свидетельствует ролик от оккупантов.

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