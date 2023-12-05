Стало известно, когда в Минске заработают елочные базары

Стало известно, когда в Минске заработают елочные базары1
- 5.12.2023, 13:47
Продавать елки будут на 68 площадках столицы.
В Минске елочные базары заработают с 22 декабря и будут работать по 31 декабря включительно. Об этом сообщила «Минск-Новости» заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Ирина Маслакова.
Она уточнила, что продавать елки будут на 68 площадках в Минске, которые были предоставлены субъектам хозяйствования в аренду по итогам аукционов прошлых лет. Маслакова заметила, что число елочных базаров, которые организуются на землях общего пользования, не изменилось с 2022 года.
Что касается времени работы елочных базаров, а также цен на елки, то их устанавливают продавцы.
- Одними елочными базарами столица не ограничивается, поскольку живые ели можно будет приобрести как в магазинах, так и на ярмарках, организаторами которых выступают частные лица, - уточнила представитель Мингорисполкома.
Она также добавила, что елки будут продавать и на частных площадках по договорам аренды.