Стало известно, когда в Минске заработают елочные базары 1 5.12.2023, 13:47

Продавать елки будут на 68 площадках столицы.

В Минске елочные базары заработают с 22 декабря и будут работать по 31 декабря включительно. Об этом сообщила «Минск-Новости» заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Ирина Маслакова.

Она уточнила, что продавать елки будут на 68 площадках в Минске, которые были предоставлены субъектам хозяйствования в аренду по итогам аукционов прошлых лет. Маслакова заметила, что число елочных базаров, которые организуются на землях общего пользования, не изменилось с 2022 года.

Что касается времени работы елочных базаров, а также цен на елки, то их устанавливают продавцы.

- Одними елочными базарами столица не ограничивается, поскольку живые ели можно будет приобрести как в магазинах, так и на ярмарках, организаторами которых выступают частные лица, - уточнила представитель Мингорисполкома.

Она также добавила, что елки будут продавать и на частных площадках по договорам аренды.

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