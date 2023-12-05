В Глубоком 61-летнюю уроженку России арестовали за лайки в соцсети 1 5.12.2023, 14:09

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Еленой Кривко

Ее обвинили в «пикетировании в интернете».

В Глубоком прошел суд над 61-летней уроженкой Приморского края России Еленой Кривко, которая лайкнула в «Одноклассниках» несколько «экстремистских» ресурсов, а также выложила фото бело-красно-белого флага. Ее приговорили к 8 суткам ареста, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!» со ссылкой на решение суда.

Елена Кривко родом из поселка городского типа Кавалерово Приморского края России, но уже давно живет в Беларуси, в деревне в Глубокском районе, сообщают правозащитники.

Силовики нашли на ее странице в «Одноклассниках» несколько публикаций из сообществ, которые позднее (после того, как женщина их лайкнула и они появились на ее странице) были признаны «экстремистскими». Также в ее акккаунте была фотография бело-красно-белого флага, «что свидетельствует о выражении личных взглядов на события общественно-политической жизни».

С двумя административными статьями — о «пикетировании в интернете» (ч.1 ст. 24.23 КоАП) и «распространении экстремистских материалов» (ч.2 ст. 19.11 КоАП) — женщина попала 20 ноября к судье суда Глубокского района Александру Алексеенко.

Тот арестовал женщину на 8 суток.

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