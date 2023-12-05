«Царь-то ненастоящий»: скрывать отсутствие Путина становится все трудней 3 5.12.2023, 14:28

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Фото: Getty Images

Последний двойник сильно отличался от главы РФ.

Российский телеграм-канал «Генерал СВР», написавший о якобы смерти главы РФ, сообщил, что скрывать отсутствие Путина двойниками становится все трудней:

— Яркое начало недели для двойника президента России обусловлено принятыми решениями о его участии в президентских выборах весной следующего года. В ближайшее время основная часть мероприятий и встреч постепенно перейдет в режим видеосвязи, а пока личное участие на запланированных мероприятиях придется отработать.

Так, в понедельник дублер посетил выставку-форум «Россия», где он осмотрел несколько экспозиций и пообщался с чужими детьми.

На фоне навязанной властью повестки борьбы с абортами, навязыванием «традиционных ценностей» и объявления года семьи, было решено организовать картинку, где «Путин» общается с чужими детьми.

Тех детей, которые проживают с Алиной Кабаевой, по соседству с морозильной камерой, в которой покоится труп президента, решили не привлекать. Двойник как Дед Мороз отработал утренник и спешно ретировался, уж больно непосредственно вели себя подростки, того и глядишь могли задать неподготовленные вопросы, а это не большая пресс-конференция, здесь можно было и опростоволоситься наговорив лишнего.

Далее, дублер принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Правда, в отличие от чужих детей, чужие послы не имели удовольствия лицезреть дублера президента России с близкого расстояния.

Причин тому несколько и санитарные ограничения, на которые сослался «президент», здесь абсолютно не причем. Основная причина двадцати метровой дистанции двойника от послов, это плачевное состояние лица «главы государства».

Все процедуры, которые дублер проходил накануне, с попыткой вернуть подвижные скулы в стационарное состояние, не просто не дали должный результат, но и только усугубили положение.

Теперь на скулах у «Путина» проявились несколько небольших уплотнений, из-за чего лицо приобрело бугристый вид, и скрыть гримом эту проблему едва удается. На вчерашний день двойник отличался от реального Путина более чем когда-либо.

Конечно, демонстрировать такого «красавца» послам не отважились. По мнению врачей, которые проводили процедуры с физиономией двойника, «шишки» скоро рассосутся, и лицо будет «нормальным».

Как нынешняя российская власть собирается держать дублера в виде президента еще минимум девять месяцев, когда уже проблем не оберешься, сказать очень трудно.

Царь-ненастоящий! И скрывать это, с каждым днем все трудней.

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