В Беларуси в компании и к ИП решили наведаться с проверками 5.12.2023, 14:36

Стало известно, кому приготовиться.

Госконтроль обновил список организаций и индивидуальных предпринимателей, к которым до конца 2023 года намерены прийти с проверками. Их планируют устраивать не только специалисты этого ведомства, но и других министерств.

В Минской области, например, в этом месяце намерены прийти с проверками среди прочего на завод виноградных вин «Пять континентов» (придут специалисты Минтруда).

В Минске в декабре планируют наведаться в том числе к страховому брокеру «Максирента» (Минфин), в фирму «Бел Фуд Сервис», которая управляет ресторанами быстрого питания KFC (МЧС, Белстат), в компанию «Ти энд Эл», которая управляет сетью ресторанов Terra (Минздрав).

В Могилевской области проверяющие намерены в этом месяце прийти в «гости» в том числе на «Климовичский ликеро-водочный завод» (МЧС), в Свято-Никольский женский монастырь (МЧС), бобруйский филиал торговой сети «Доброном» (Госстандарт).

Посмотреть список организаций и ИП, к которым собираются прийти с проверками, можно на сайте Госконтроля.

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