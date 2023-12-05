Стало известно, кто и почему блокирует в Беларуси авто мусорными баками 2 5.12.2023, 14:40

Видео из Гродно.

В Гродно видеокамера засняла, как мужчины заблокировали автомобиль мусорными баками.

Читатель «АвтоГродно» поделился этой записью и все пояснил.

Это двор на улице Тавлая, а все события произошли сегодня утром, 4 декабря.

– В нашем дворе навес для мусорных баков построили возле парковки, а чтобы вход в него не закрывали автомобили, установили знак "Остановка запрещена" на расстоянии 4 метров. Естественно, водители стали игнорировать этот знак и продолжили ставить машины у входа. Дошло до того, что из нашего двора перестали вывозить мусор: сотрудники САХ из-за припаркованных машин не могли вытянуть на улицу баки, – рассказывает читатель «АвтоГродно».

Он говорит, что какое-то время во двор регулярно приезжали сотрудники ГАИ, выписывали штраф тем, кто стоит под знаком, – и это помогало. Но когда визиты инспекторов закончились, автомобили вновь стали ставить под знаком.

– Сегодня утром в наш двор приехал мусоровоз, а навес с баками заблокирован. Но мужчины проявили упрямство и вытянули бак через снег и бордюр. А затягивать обратно бак через бордюр уже не хотели и максимально убрали его с проезда, насколько возможно. В итоге, получается, подперли тот самый автомобиль, из-за которого минутой назад мучились, – поясняет наш читатель и делится записью с камеры наружного наблюдения.

Спустя какое-то время в машину вернулась владелица, как оказалось, девушка. Она оттянула бак на проезд, а сама выехала.

– Девушка уехала, а бак так и остался стоять посреди двора, – добавил читатель.

За нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрена административная ответственность. Согласно ст. 18.18 Кодекса об административной ответственности остановка или стоянка транспортного средства с нарушением Правил дорожного движения влечет наложение штрафа в размере одной базовой величины (сейчас – 37 руб.).

В Гродно было несколько случаев, когда автомобиль блокировал доступ к мусорным бакам и его увозили на эвакуаторе. Но так происходило ранее, в первое время, как баки стали массово размещать на улицах, а не в подъездах.

Гораздо чаще САХовцы делали фотографии автомобилей нарушителей, по которым затем автовладельцам сотрудники ГАИ выписывали штрафы.

Но обычно мусоровоз в таких ситуациях попросту уезжает.

О чем стоит помнить

В отличие от этого двора, где установлен дорожный знак, в большинстве гродненских дворов никаких знаков нет.

А в законах не прописано никакого допустимого или безопасного расстояния до площадки с мусорными баками, на котором можно оставить автомобиль.

Если припаркованный автомобиль не блокирует подъезд к месту сбора мусора, то и наказывать водителя не за что.

Но помните, что создание помех коммунальным службам в вывозе отходов уже будет считаться нарушением.

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