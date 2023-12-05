Политолог: Слабая позиция Лукашенко проявилась даже в кругу близких автократов 8 5.12.2023, 15:13

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фото: getty images

Унижения со стороны Токаева не случайны.

Политолог Димаш Альжанов рассказал «Салідарнасці», как изменился Казахстан после протестов января 2022 года.

– На прошедшем 23 ноября в Минске саммите ОДКБ Токаев покритиковал Лукашенко за его призывы противостоять Западу («Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся… Подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию»).

Как вы считаете, чем объясняются слова президента Казахстана?

– На фоне риторики Путина и Лукашенко, Токаев пытается занять роль прагматичного и рационального политика, склонного сотрудничать с западными странами, а не враждовать. Казахстану важно, чтобы западные рынки сбыта нефти и других ресурсов, включая финансовые инструменты, были открыты. Это влияет на доходы режима и его устойчивость.

Тесные экономические отношения с западными странами позволяют режиму удовлетворять его потребности и снимать с повестки двухсторонних отношений неудобные вопросы касательно прав человека и ущемления политических свобод.

– В мае на II Евразийском экономическом форуме Токаев высказался о Союзном государстве России и Беларуси («Прошу прощения, и даже ядерное оружие (у них) одно на двоих сейчас)», а затем на предложение Лукашенко вступить в «союзное государство» сказал: «Я по достоинству оценил его шутку».

Как в целом можно охарактеризовать позицию Токаева насчет интеграции с Россией, Беларусью и другими постсоветскими государствами, входящими в ЕАЭС и ОДКБ?

– Несмотря на то, что экономическая интеграция в рамках ЕАЭС негативно сказалась на Казахстане, Токаев ее последовательный сторонник. Такая позиция вызывает серьезные опасения и недовольство в Казахстане.

Поэтому, публично Токаев не будет поддерживать заявления о «союзном государстве», они сильно могут ударить по его легитимности внутри страны, поскольку после января 2022-го многие видят Токаева как человека, удержавшего власть благодаря Путину и российским войскам в рамках ОДКБ.

У Токаева нет ясной экономической политики, поэтому он не совсем понимает проблемы ЕАЭС и не имеет серьезных амбиций пересматривать это соглашение. Что касается ОДКБ, при все неэффективности этой организации, она помогла ему удержать власть, поэтому он категорически выступает против выхода из нее.

Если учесть неясные перспективы транзита власти в конце его президентства (в 2022-м в Казахстане были приняты поправки к Конституции, согласно которым срок полномочий главы государства увеличен до семи лет, но президент не сможет баллотироваться на второй срок – С.), членство в ОДКБ имеет практическое значение в его понимании.

– Из-за высказываний Токаева складывается впечатление, что он ставит себя выше Лукашенко, который после президентских выборов-2020 не признан легитимным президентом в ряде стран и вынужден подчиняться требованиям Путина. Так ли это?

– Лукашенко себя и страну загнал в ситуацию, в которой Токаев при всей его лояльности Кремлю не хотел бы оказаться. Усиление личной зависимости и частичная потеря суверенитета со стороны Беларуси перед Россией будут негативно сказываться на Лукашенко. Это ставит его в слабую позицию, которая будет проявляться и на дипломатическом уровне в кругу близких автократов.

– Недавно большой резонанс имело видео, как Токаев во время визита Путина в Казахстан выступил на казахском языке, вынудив российскую делегацию спешно надевать наушники, чтобы послушать перевод. Что в последнее время происходит в отношениях Казахстана и России?

– Влияние России в Казахстане усиливается. Российские компании, связанные с Кремлем, пытаются расширить свое присутствие в нашей экономике. Казахстан предоставляет для России свою юрисдикцию и финансовую систему для обхода санкций.

Важность Казахстана возросла для Путина, и он успешно продавливает свои инициативы в экономике, в военном и культурном сотрудничестве, используя благосклонность и отчасти зависимость Токаева.

Журналисты, во всей этой истории с казахским языком во время переговоров, мне кажется, упускают важное, акцентируя внимание не на самых существенных деталях.

Это выступление на казахском языке было призвано смягчить в информационном пространстве соглашение с Россией, по которому в Казахстане совместно с Россией будут открыты русские школы, начнется строительство электростанций и газификация северных областей страны.

– Как можно описать позицию властей Казахстана насчет войны России против Украины? И кого поддерживают рядовые граждане?

– Согласно последним опросам, большинство в нашей стране против войны и действий России. Однако позиция казахских властей отличается.

Токаев помогает Путину обходить санкции, получать товары двойного назначения для военной промышленности. Он видит в Кремле партнера, который может обеспечить выживаемость его режима. Тут не стоит ждать иного.

– Как изменился Казахстан после протестов января-2022 и президентских выборов ноября-2022 – в политике и экономике?

– Политическая ситуация значительно ухудшилась. Режим испытал угрозу потери власти и начал точечные репрессии. После января-2022 сроки получили практически все лидеры незарегистрированных оппозиционных партий, видные активисты. Ужесточен ряд законов, сужено пространство для деятельности медиа и блогеров.

В Казахстане идет не демократизация, а автократизация.

– В каком положении сегодня находится Назарбаев?

– Он под гарантиями, скрепленными со стороны Путина. Часть его родни и приближенных, не имея политического патронажа, потеряли активы. Передел собственности в целом будет приоритетной частью президенства Токаева.

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