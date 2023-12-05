Политолог: Возможно, Лукашенко неприемлемая фигура для Токаев 2 5.12.2023, 11:45

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Касым-Жомарт Токаев

Отношения между Беларусью и Казахстаном оказались напряженными.

Во время встречи на саммите ОДКБ в Минске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев довольно резко высказывался про слова Лукашенко насчет воюющего и нападающего Запада. Говорит ли это о том, что Казахстан тоже готов выходить из этой структуры? Такой вопрос сайт LRT задал политологу Дмитрию Болкунцу:

– Сложно полагать, какую позицию Казахстан займет в этой ситуации. Потому что Казахстан занимает стратегически важное положение на российско-казахстанской границе, которая является одной из самых протяженных сухопутных границ в мире, превышающей 7,5 тысяч километров. Для обеих стран это имеет важное значение. В контексте сложных международных отношений каждая страна стремится извлечь максимальные выгоды из своего членства в различных организациях и структурах. Однако, риторика Токаева в данном контексте ясна: он неоднократно выражал свою позицию, начиная с начала конфликта в Украине.

Помимо этого, мы наблюдаем, что отношения между Беларусью и Казахстаном оказались напряженными. Еще в 2021 году планировался визит Лукашенко в Казахстан, но его прием не состоялся. Это свидетельствует о наличии проблем в их взаимоотношениях, что может оказывать влияние на их действия в международных вопросах.

Токаев, будучи опытным дипломатом с обширным опытом работы в международных организациях и разных странах, возможно, использует такой подход для лавирования. Возможно, для него Лукашенко является неприемлемой фигурой, с которой нет смысла проводить переговоры или обсуждения. Это тоже, наверное, сказывается на решениях Казахстана не встречаться с Лукашенко либо делать какие-то очень жесткие выступления в его адрес.

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