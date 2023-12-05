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«Прилетела «Ведьма» — шибануло здорово и очень громко»

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  • 5.12.2023, 15:21
  • 3,644
«Прилетела «Ведьма» — шибануло здорово и очень громко»

Оккупант показал на видео все, что осталось от российской установки «Град».

Оккупант снял уничтоженную украинским беспилотником установку «Град» и пожаловался на боевую работу украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись захватчик сделал, проезжая мимо уничтоженной установки на автомобиле. Беспилотник он называет «Ведьмой».

«Прилетела «Ведьма» — шибануло здорово и очень громко», — говорит на видео россиянин.

Вероятнее всего, это одна из модификаций украинских тяжелых дронов.

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