«Прилетела «Ведьма» — шибануло здорово и очень громко» 2 5.12.2023, 15:21

3,644

Оккупант показал на видео все, что осталось от российской установки «Град».

Оккупант снял уничтоженную украинским беспилотником установку «Град» и пожаловался на боевую работу украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись захватчик сделал, проезжая мимо уничтоженной установки на автомобиле. Беспилотник он называет «Ведьмой».

«Прилетела «Ведьма» — шибануло здорово и очень громко», — говорит на видео россиянин.

Вероятнее всего, это одна из модификаций украинских тяжелых дронов.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».