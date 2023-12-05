Вилейка два месяца живет без маршруток в Минск 1 5.12.2023, 15:29

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У перевозчика забрали машины.

Из Вилейки с 5 октября перестали ходить маршрутки в Минск, так как у перевозчика забрали машины. С тех пор добраться в столицу для горожан стало настоящей проблемой. Однако перевозчик сообщил изданию kraj.by, что с 11 декабря регулярные рейсы маршруток Вилейка-Минск возобновляются.

5 октября перестали ходить маршрутки Вилейка-Минск. Как объяснил перевозчик, «Минсктранс» не давал ему разрешение работать в регулярном сообщении. К тому же у компании забрали четыре машины, и возить людей было не на чем.

После этого добираться утром на работу в Минск для вилейчан стало настоящим испытанием: местный автопарк организовал ежедневный утренний автобус, однако он лишь частично решил проблему, а электрички ходят редко, и зимой там холодно.

Спустя два месяца ситуация изменилась: перевозчик сообщил о возобновлении рейсов маршруток Вилейка-Минск на регулярной основе.

— Маршруты возобновляются с 11 декабря. Они будут двигаться в регулярном сообщении, — рассказали там.

Стоимость проезда до Минска не изменилась и по-прежнему составляет 9 рублей.

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