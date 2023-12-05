WSJ: Зеки возвращаются с войны – Россию накрыла новая волна преступности 7 5.12.2023, 15:42

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Россияне оказалось в затруднительном положении.

Волна новых преступлений приходит в РФ по мере того, как бывшие зеки заканчивают контракты и отправляются домой.

По всей России десятки преступлений, совершенных вернувшимися из Украины бывшими зеками, привели к всплеску насилия.

По словам правозащитников, еще десятки преступлений остаются незарегистрированными.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal .

Один мужчина устроил перестрелку в кафе, убив одного человека и тяжело ранив другого. Другой обвиняется в изнасиловании двух девочек. Третий, который был трижды осужден за убийство, облил бензином свою спящую сестру и сжег ее заживо.

Преступления, совершенные осужденными солдатами, могут разрушить представление Путина о том, что его война против Украины защищает Россию от врагов.

«Тысячи преступников ходят по нашим улицам», - рассказали россияне журналистам. «Путинская армия заключенных понесла большие потери. Сначала ею руководил Евгений Пригожин, а затем их стали включать в штрафные подразделения российской армии. Вербовка заключенных началась, когда кампания Путина в Украине в значительной степени застопорилась, и его армии требовалось больше войск. Освобождение осужденных стало одним из способов пополнить ряды, не прибегая к непопулярной мобилизации резервистов», - отмечено в материале.

Россия не называет общее число осужденных, завербованных «Вагнером» и Министерством обороны, но данные тюремной службы свидетельствуют о сокращении общего числа заключенных в стране более чем на 35 000 человек в период с мая 2022 года по январь 2023 года.

С тех пор служба не публиковала цифр. Помилование может также означать снятие судимости с рецидивистов.

Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова говорит, что российские суды удаляют из баз данных судимости многих мужчин, амнистированных за участие в боевых действиях в Украине.

Если они совершают новые преступления, их не судят как рецидивистов, а значит не могут наказать по всей строгости закона. Кроме того, к некоторым судьи относятся более мягко, потому что они воевали в Украине.

В связи с ростом числа преступлений российское государство оказалось в затруднительном положении. Путин превозносит российских мужчин, воюющих с Украиной. Конфликт дает осужденным преступникам шанс предстать в образе истинных патриотов, их портреты выставляются в местных музеях, посвященных героям войны.

Некоторых из них приглашают выступить с лекциями в российских школах, более 60 из которых были переименованы в честь солдат. После возвращения в Россию осужденные ранее зеки могут жить своей жизнью как помилованные. Некоторые устраиваются на работу, но никакой программы по ресоциализации не существуют, поэтому мирные жители бояться того, что будет дальше.

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