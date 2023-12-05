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Финляндия объявила о «рождественском подарке» для ВСУ

  • 5.12.2023, 16:02
  • 2,392
Финляндия объявила о «рождественском подарке» для ВСУ

Министр обороны раскрыл планы по производству артиллерийских боеприпасов для Украины.

В Финляндии анонсировали начало производства артиллерийских боеприпасов для Украины.

Соответствующее решение в стране надеются одобрить к Рождеству.

О планах Хельсинки сообщил министр обороны Антти Хакканен изданию Iltalehdelle. По его словам, в ближайшие несколько недель Финляндия примет важное решение об увеличении производства артиллерийских снарядов.

«Мы завершили переговоры относительно того, что Финляндия будет и дальше увеличивать производство тяжелых боеприпасов для вооружения Украины. Это решение будет принято в ближайшее время», – сказал Хакканен.

Хакканен подчеркнул, что вопрос, вероятно, будет решен до Рождества (24 декабря), чтобы украинцы, борющиеся за свое существование, получили от финнов ценный и столь необходимый рождественский подарок.

«Планы готовы. Сейчас объявлен план по значительному увеличению производства боеприпасов. Цель – поддержать Украину еще сильнее. В то же время мы еще больше повышаем готовность Финляндии и Северного региона к производству боеприпасов», – сказал министр.

Сообщается, что цена увеличения производства боеприпасов достигает десятков миллионов евро.

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